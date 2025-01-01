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Киноафиша Джентльмен шоу

Спектакль Джентльмен шоу

Постановка
Театр эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Джентльмен шоу»: Музыкальная Феерия на Сцене Уральского Театра Эстрады

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное событие — спектакль «Джентльмен шоу», который пройдет на сцене Уральского театра эстрады. Эта яркая постановка обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

О Спектакле

«Джентльмен шоу» — это уникальная музыкальная постановка, которая сочетает в себе элементы комедии, драмы и, конечно же, зажигательных музыкальных номеров. В спектакле задействованы талантливые артисты, которые перенесут зрителей в мир увлекательных сюжетов и ярких эмоций.

Интересные Факты

  • Постановка «Джентльмен шоу» была впервые представлена в 2021 году и сразу завоевала зрительскую любовь.
  • Музыкальные номера в спектакле написаны известными композиторами и исполнителями, что делает его особенно привлекательным.

Билеты

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте театра или в кассах театра. Рекомендуем бронировать места заранее, так как шоу обещает быть очень популярным!

Не упустите шанс насладиться волшебством театра и погрузиться в атмосферу «Джентльмен шоу». Ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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