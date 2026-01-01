Дженкинс. Реквием

Реквием Карла Дженкинса в Свердловской филармонии

Свердловская филармония приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный творению знаменитого современного композитора Сэра Карла Дженкинса. В программе — его «Реквием» для хора и оркестра, который обещает стать настоящим музыкальным событием.

О произведении

«Реквием» Дженкинса выделяется на фоне традиционной классической музыки. В этом произведении сочетаются латинские текстовые традиции с японскими хайку, что создает необычное звучание. Музыка соединяет академические инструменты и этнические элементы, а ритмы хип-хопа контрастируют с классикой. Это не просто заупокойная месса, это настоящий культурный диалог между Западом и Востоком.

Исполнители

Концерт ведет Кристина Перевалова. В исполнении Симфонического хора Свердловской филармонии и Уральского молодёжного симфонического оркестра под руководством художественного руководителя Андрея Петренко зрители смогут стать свидетелями восхитительного музыкального представления.

Почему стоит посетить

Это произведение не только музыкальное, но и философское. Оно заставляет задуматься о границах, которые обыденного восприятия. Как говорит сам композитор, он не принимает границ — ни культурных, ни музыкальных. Уникальная концепция и красота звучания делают этот концерт обязательным к посещению для всех ценителей музыки и театра.