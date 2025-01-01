Современные джем-сейшены в Jam Club

Jam Club, расположенный по адресу: Москва, улица Сретенка, дом 11, приглашает всех желающих на уникальные джем-сейшены под названием «Джемы в „Джеме“». На этих вечерах выступают разнообразные джазовые музыканты, среди которых можно встретить и известных российских пианистов.

Формат вечера

«Джемы в „Джеме“» представляют собой формат живых музыкальных импровизаций. В нем участвуют исполнители, знакомые зрителям по телевизионной программе «Два рояля» и другим популярным джазовым проектам. Основной жанр вечеринки — вокальный джаз, обогащенный элементами инструментальных импровизаций на саксофоне, контрабасе, флейте и других инструментах.

Для кого?

Эти вечера ориентированы на широкую аудиторию, начиная с 6 лет. Jam Club создает атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться качественной музыкой и уникальными выступлениями талантливых музыкантов.

Не упустите возможность стать частью живого джаза в самом сердце Москвы!