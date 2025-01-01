Меню
Джемы в «Джеме»
Билеты от 500₽
Джемы в «Джеме»

Джемы в «Джеме»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Современные джем-сейшены в Jam Club

Jam Club, расположенный по адресу: Москва, улица Сретенка, дом 11, приглашает всех желающих на уникальные джем-сейшены под названием «Джемы в „Джеме“». На этих вечерах выступают разнообразные джазовые музыканты, среди которых можно встретить и известных российских пианистов.

Формат вечера

«Джемы в „Джеме“» представляют собой формат живых музыкальных импровизаций. В нем участвуют исполнители, знакомые зрителям по телевизионной программе «Два рояля» и другим популярным джазовым проектам. Основной жанр вечеринки — вокальный джаз, обогащенный элементами инструментальных импровизаций на саксофоне, контрабасе, флейте и других инструментах.

Для кого?

Эти вечера ориентированы на широкую аудиторию, начиная с 6 лет. Jam Club создает атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться качественной музыкой и уникальными выступлениями талантливых музыкантов.

Не упустите возможность стать частью живого джаза в самом сердце Москвы!

Купить билет на концерт Джемы в «Джеме»

Декабрь
Январь
Февраль
15 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
22 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
5 января понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
12 января понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
19 января понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
26 января понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
2 февраля понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
9 февраля понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
16 февраля понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
23 февраля понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽

