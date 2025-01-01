Меню
Свободные джем-сэшны в Эллингтон Холле

Эллингтон Холл ФДМ с 2019 года проводит замечательные музыкальные встречи — джем-сэшны для джазовых музыкантов. Эти творческие вечера проходят дважды в месяц по вторникам, начиная с 19:00.

Ведущий джемов

В роли ведущего выступает талантливый пианист Николай Сизов. Он является солистом Джазовой филармонии и активным участником Ансамбля джазовой музыки Давида Голощёкина. Николай создает уникальную атмосферу, где каждый музыкант может проявить свою творческую индивидуальность.

Знаменитые участники

Доброй традицией джемов стало участие именитых джазовых музыкантов как из России, так и из-за рубежа. Эти встречи предоставляют уникальную возможность как для профессионалов, так и для любителей джаза пообщаться и сыграть вместе.

Организатор мероприятия

Организатором джем-сэшнов выступает СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки», что подтверждает высокий уровень и серьезный подход к проведению этих музыкальных мероприятий.

Приходите в Эллингтон Холл и станьте частью джазовой культуры Санкт-Петербурга!

Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
13 января вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
3 февраля вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
17 февраля вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

