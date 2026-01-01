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Джек
Киноафиша Джек

Спектакль Джек

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль для семейного просмотра

В центре сюжета — история взросления девочки по имени Люба, которая сталкивается с первой утратой в своей жизни. Потеря любимой собаки становится для неё серьёзным эмоциональным испытанием, а её мама пытается поддержать дочь всеми возможными способами. Методы утешения, выбранные матерью, не всегда очевидны и могут вызывать вопросы с этической точки зрения, но они пропитаны креативностью и искренним желанием помочь.

Главные персонажи

Ключевую роль в спектакле играет Виктор Михайлович Нащокин — человек, волею случая вовлечённый в жизнь семьи. Он неожиданно становится спасителем и помощником, принимая участие в её непростых буднях. Нащокин не только помогает героям разобраться с их проблемами, но и сам находит новый смысл своей жизни, наводя порядок и в быту, и в душах новых знакомых.

Атмосфера и музыка

«Джек» — это спектакль, в котором гармонично сочетаются искромётные танцы, французская музыка и всеми любимые песни. История наполнена глубокой мудростью, выраженной через диалоги и поступки героев, что позволяет каждому зрителю найти что-то близкое и понятное. Будь то ребёнок или взрослый, каждый найдёт в этой истории своё — личное, трогательное и важное.

Для всей семьи

Спектакль «Джек» подарит зрителям всех возрастов ощущение лирической гармонии и радости жизни. Это трогательная и душевная история о любви, потере и взрослении, которая не оставит равнодушным никого. Приготовьтесь пережить эмоции, спрятанные в глубине души, и насладиться ярким послевкусием после встречи с героями этой удивительной истории.

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 500 ₽
18 октября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 500 ₽
25 октября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 500 ₽
29 ноября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
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