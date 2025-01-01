Меню
Джек
Спектакль Джек

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Джек». Трогательная новогодняя история о семейных ценностях

Зима. Падает снег, и у милых хозяев потерялся пудель по имени Джек. Мать принимает неожиданное решение, ведь на носу Новый год — время волшебства и чудес.

Организатором спектакля выступает Русский драматический театр Башкортостана. Лирическая комедия в двух действиях станет настоящим подарком для зрителей, подарив надежду на чудо и веру в то, что никто не останется одинок, а настоящая любовь способна преодолеть любые невзгоды.

Тематика и атмосфера

Событие предназначено для всех любителей лирических комедий и мелодрам. Новый год — это особенное время, когда легко поверить в необыкновенное. «Джек» не только развеселит, но и напомнит о ценности дружбы и любви в жизни каждого из нас.

Интересные факты

Лирические комедии, такие как «Джек», традиционно дарят зрителям возможность не только посмеяться, но и задуматься о жизненных ценностях. Спектакль ожидает зрителей богатым визуальным оформлением и запоминающейся музыкальной составляющей. Не упустите шанс увидеть эту замечательную историю на сцене!

Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
27 декабря суббота
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
5 января понедельник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
14 февраля суббота
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

Фотографии

Джек Джек Джек Джек Джек Джек Джек

