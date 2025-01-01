Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джек
Киноафиша Джек

Спектакль Джек

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Джек»: Ода человеческим отношениям

Приглашаем вас на уникальную театральную постановку «Джек» — трогательную историю о сложных взаимоотношениях между людьми. Этот спектакль затрагивает важные темы любви, дружбы и одиночества, показывая, что в нашем мире невозможно жить в изоляции.

О чем спектакль?

«Джек» — это не просто история о романтической любви, но и глубокое исследование человеческих чувств и связей. Каждый персонаж находит свои способы справляться с одиночеством и искать поддержки у других. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и заставит зрителей задуматься о своём месте в этом мире.

Интересные факты

  • Постановка основана на оригинальном сценарии, который был создан специально для этого спектакля.
  • Режиссер спектакля имеет за плечами множество успешных работ, которые были отмечены наградами на театральных фестивалях.
  • В спектакле задействованы как опытные актеры, так и молодые таланты, что придаст особый шарм и свежесть представлению.

Почему стоит посетить?

«Джек» — это не просто развлечение, это возможность заглянуть в глубь человеческой натуры и понять, как важны для нас связи с окружающими. Вы сможете насладиться качественной актерской игрой и красивой сценографией, а также задать себе вопросы о собственных отношениях и ценностях.

Не упустите шанс стать частью этой светлой и душевной истории. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Игорь Черкашин
В ролях
Андрей Селиверстов
Татьяна Доронина
Диана Андрицкая
Елена Бабкина
Тимур Абдулфайзов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 19 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 600 ₽
Волгоград, 24 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 600 ₽
Волгоград, 21 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 600 ₽
Волгоград, 28 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Юрка
12+
Драма
Юрка
21 ноября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 500 ₽
Братец Кролик
6+
Детский
Братец Кролик
22 ноября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 500 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Драма
Ромео и Джульетта
12 октября в 18:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше