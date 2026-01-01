Джазовый вечер с Болеславом Войшко

Эмоции джаза с Болеславом Войшко в Gamma More

На сцене Gamma More с проектом «Папа Бо» выступит Болеслав Войшко — один из лучших джазовых баритонов России. Этот солист оркестров Владимира Старостина и Олега Лундстрема стал известен широкому кругу зрителей благодаря участию в вокальных проектах «Голос» и «Ты Супер».

В репертуаре Болеслава — классические произведения, романсы, цыганские песни, шансон и джаз, а также его собственные композиции. Музыканты группы «Папа Бо» — известные исполнители международного уровня, которые успели поработать с такими легендами, как Олег Лундстрем, Анатолий Кролла и Алексей Козлов.

На концерте в Gamma More вы услышите лучшие джазовые хиты. Музыканты порадуют слушателей великолепной импровизацией, скэтом и завораживающей игрой на губной гармонике. Не упустите возможность насладиться живым выступлением и зарядиться позитивной энергией!