Джазовый вечер с Болеславом Войшко
Билеты от 1000₽
Джазовый вечер с Болеславом Войшко

12+
О концерте

Эмоции джаза с Болеславом Войшко в Gamma More

На сцене Gamma More с проектом «Папа Бо» выступит Болеслав Войшко — один из лучших джазовых баритонов России. Этот солист оркестров Владимира Старостина и Олега Лундстрема стал известен широкому кругу зрителей благодаря участию в вокальных проектах «Голос» и «Ты Супер».

В репертуаре Болеслава — классические произведения, романсы, цыганские песни, шансон и джаз, а также его собственные композиции. Музыканты группы «Папа Бо» — известные исполнители международного уровня, которые успели поработать с такими легендами, как Олег Лундстрем, Анатолий Кролла и Алексей Козлов.

На концерте в Gamma More вы услышите лучшие джазовые хиты. Музыканты порадуют слушателей великолепной импровизацией, скэтом и завораживающей игрой на губной гармонике. Не упустите возможность насладиться живым выступлением и зарядиться позитивной энергией!

Июнь
6 июня суббота
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

