Джазовый вечер на арт-барже: Музыка cнов
Джазовый вечер на арт-барже: Музыка cнов

Джазовый вечер на арт-барже: Музыка cнов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в Арт-барже «Кубрик» в Новосибирске

Для любителей джаза 24 мая в Арт-барже «Кубрик» выступит дуэт «Музыка снов». Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в мир мелодий и ритмов, которые способны перенести в атмосферу уюта и творчества.

Что ожидать от концерта?

Дуэт «Музыка снов» известен своим необычным подходом к джазовым композициям. В их репертуаре звучат как классические джазовые стандарты, так и авторские произведения. Музыканты создают волшебную атмосферу, наполняя пространство звуками, которые заставляют задуматься и погрузиться в свои мысли.

Погрузитесь в мир джаза вместе с дуэтом «Музыка снов» и получите незабываемые впечатления от живого выступления!

Купить билет на концерт

Расписание

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 сентября
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
19:00 от 500 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
19:00 от 500 ₽

