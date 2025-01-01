Джазовый вечер на арт-барже: Музыка cнов

Джазовый концерт в Арт-барже «Кубрик» в Новосибирске

Для любителей джаза 24 мая в Арт-барже «Кубрик» выступит дуэт «Музыка снов». Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в мир мелодий и ритмов, которые способны перенести в атмосферу уюта и творчества.

Что ожидать от концерта?

Дуэт «Музыка снов» известен своим необычным подходом к джазовым композициям. В их репертуаре звучат как классические джазовые стандарты, так и авторские произведения. Музыканты создают волшебную атмосферу, наполняя пространство звуками, которые заставляют задуматься и погрузиться в свои мысли.

Погрузитесь в мир джаза вместе с дуэтом «Музыка снов» и получите незабываемые впечатления от живого выступления!