Джазовый вечер: арфа, саксофон и контрабас

Концерт джаза: Праздник музыки в Мемориальном Музее А.Н. Скрябина

Живой, яркий и атмосферный концерт обещает стать настоящим праздником джаза, который порадует как знатоков, так и начинающих поклонников жанра. Программа охватывает целую эпоху: от игривых и задорных мелодий 20–30-х годов, навеянных духом Нового Орлеана, до элегантного свинга 50-х, вобравшего в себя зрелую музыкальность и утонченность.

Знакомство с легендами джаза

На концерте прозвучат легендарные композиции, такие как:

«Moon River»

«Take Five»

«Strangers in the Night»

«What a Wonderful World»

Каждая из этих мелодий будет исполнена по-новому, свежо и трогательно. Особую изюминку придаст участие арфы — этот редкий и изящный инструмент раскроется с неожиданной стороны, добавив звучанию ансамбля мягкости, прозрачности и изысканного колорита.

Программа концерта

В программе:

Ф. Лей. Love Story

С. Беше. Petite Fleur

Д. Майкл. Careless Whisper

М. Альберт. Feelings

К. Дорхем. Blue Bossa

Дж. Вайс, Б. Тиэл. What a Wonderful World

Д. Херман. Hello, Dolly!

Г. Миллер. Moonlight Serenade

Г. Манчини. Moon River

Э. Хаген. Harlem Nocturne

Д. Брубэк, П. Дезмонд. Take Five

Дж. Ширинг. Lullaby of Birdland

Б. Кампферт. Strangers in the Night

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Александр Мякинченко (контрабас)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта).

Место и время проведения

Концерт пройдет в зале Мемориального Музея А.Н. Скрябина:

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.

Вход по билетам с 16:30.