Джазовый вечер: арфа, саксофон и контрабас

Живой, яркий и атмосферный концерт обещает стать настоящим праздником джаза, который порадует как знатоков, так и начинающих поклонников жанра. Программа охватывает целую эпоху: от игривых и задорных мелодий 20–30-х годов, навеянных духом Нового Орлеана, до элегантного свинга 50-х, вобравшего в себя зрелую музыкальность и утонченность.
На концерте прозвучат легендарные композиции, такие как:
Каждая из этих мелодий будет исполнена по-новому, свежо и трогательно. Особую изюминку придаст участие арфы — этот редкий и изящный инструмент раскроется с неожиданной стороны, добавив звучанию ансамбля мягкости, прозрачности и изысканного колорита.
В программе:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта).
Концерт пройдет в зале Мемориального Музея А.Н. Скрябина:
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.
Вход по билетам с 16:30.