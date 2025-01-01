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Джазовый вечер: арфа, саксофон и контрабас
Билеты от 600₽
Киноафиша Джазовый вечер: арфа, саксофон и контрабас

Джазовый вечер: арфа, саксофон и контрабас

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт джаза: Праздник музыки в Мемориальном Музее А.Н. Скрябина

Живой, яркий и атмосферный концерт обещает стать настоящим праздником джаза, который порадует как знатоков, так и начинающих поклонников жанра. Программа охватывает целую эпоху: от игривых и задорных мелодий 20–30-х годов, навеянных духом Нового Орлеана, до элегантного свинга 50-х, вобравшего в себя зрелую музыкальность и утонченность.

Знакомство с легендами джаза

На концерте прозвучат легендарные композиции, такие как:

  • «Moon River»
  • «Take Five»
  • «Strangers in the Night»
  • «What a Wonderful World»

Каждая из этих мелодий будет исполнена по-новому, свежо и трогательно. Особую изюминку придаст участие арфы — этот редкий и изящный инструмент раскроется с неожиданной стороны, добавив звучанию ансамбля мягкости, прозрачности и изысканного колорита.

Программа концерта

В программе:

  • Ф. Лей. Love Story
  • С. Беше. Petite Fleur
  • Д. Майкл. Careless Whisper
  • М. Альберт. Feelings
  • К. Дорхем. Blue Bossa
  • Дж. Вайс, Б. Тиэл. What a Wonderful World
  • Д. Херман. Hello, Dolly!
  • Г. Миллер. Moonlight Serenade
  • Г. Манчини. Moon River
  • Э. Хаген. Harlem Nocturne
  • Д. Брубэк, П. Дезмонд. Take Five
  • Дж. Ширинг. Lullaby of Birdland
  • Б. Кампферт. Strangers in the Night

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Александр Мякинченко (контрабас)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта).

Место и время проведения

Концерт пройдет в зале Мемориального Музея А.Н. Скрябина:

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.

Вход по билетам с 16:30.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
17:00 от 600 ₽

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