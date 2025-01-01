Джазовый секстет Любови Рязанцевой

Погрузитесь в мир джаза вместе с молодым талантом Любовью Рязанцевой. Она — пианистка из Москвы, готовая представить джазовые произведения в новом звучании. В программе ожидаются как современные джазовые композиции, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.
Вместе с Любовью на сцену выйдут:
Зрители смогут насладиться не только виртуозной игрой музыкантов, но и уникальным звучанием, которое создаст ансамбль. Это отличная возможность для любителей джаза узнать новые интерпретации знакомых мелодий и открыться для себя новым композициям.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера — переживите волшебство джаза в исполнении лучших музыкантов!