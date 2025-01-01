Меню
Джазовый секстет Любови Рязанцевой
Билеты от 800₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки

Погрузитесь в мир джаза вместе с молодым талантом Любовью Рязанцевой. Она — пианистка из Москвы, готовая представить джазовые произведения в новом звучании. В программе ожидаются как современные джазовые композиции, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.

Музыкальный состав

Вместе с Любовью на сцену выйдут:

  • Вероника Зейдель — сопрано саксофон
  • Андрей Демочкин — альт саксофон
  • Егор Киселев — тенор саксофон
  • Елизавета Владимирова — контрабас
  • Дмитрий Устинов — ударные

Зачем стоит прийти?

Зрители смогут насладиться не только виртуозной игрой музыкантов, но и уникальным звучанием, которое создаст ансамбль. Это отличная возможность для любителей джаза узнать новые интерпретации знакомых мелодий и открыться для себя новым композициям.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера — переживите волшебство джаза в исполнении лучших музыкантов!

Октябрь
16 октября четверг
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

