Джазовый секстет Любови Рязанцевой

Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки

Погрузитесь в мир джаза вместе с молодым талантом Любовью Рязанцевой. Она — пианистка из Москвы, готовая представить джазовые произведения в новом звучании. В программе ожидаются как современные джазовые композиции, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.

Музыкальный состав

Вместе с Любовью на сцену выйдут:

Вероника Зейдель — сопрано саксофон

Андрей Демочкин — альт саксофон

Егор Киселев — тенор саксофон

Елизавета Владимирова — контрабас

Дмитрий Устинов — ударные

Зачем стоит прийти?

Зрители смогут насладиться не только виртуозной игрой музыкантов, но и уникальным звучанием, которое создаст ансамбль. Это отличная возможность для любителей джаза узнать новые интерпретации знакомых мелодий и открыться для себя новым композициям.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера — переживите волшебство джаза в исполнении лучших музыкантов!