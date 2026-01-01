Спектакль Все разводятся!?

Джаз замечательных людей: моноспектакль о великих исполнителях

Представляем вашему вниманию специальный музыкально-юмористический выпуск моноспектакля «Великие тоже разводятся, или Сеанс терапии для разведенных женщин и мужчин» в рамках джазового моноспектакля «Джаз Замечательных Людей».

Неповторимый вечер джаза

Этот вечер станет настоящим праздником для любителей эстрадного джаза! Вместе с Андреем Иноземцевым и талантливым пианистом Дмитрием Карповым вы сможете насладиться не только музыкой, но и увлекательными историями из жизни великих исполнителей XX века, таких как Фрэнк Синатра, Леонид Утесов, Марк Бернес, Луи Армстронг, Людмила Гурченко, Мишель Легран и The Beatles.

Истории, полные драматизма и иронии

Андрей Иноземцев, известный джазовый вокалист и деятель культуры, поведает вам о захватывающих событиях из жизни этих легенд. Узнаете, как Синатра помог Хрущеву, почему Утесов не стал акробатом и многое другое. Приготовьтесь смеяться и даже иногда размышлять о вечных вопросах.

Лучшие песни из репертуара легенд

Вы услышите всемирно известные композиции, такие как «Fly me to The Moon», «Отчего, почему», «Дорогие мои москвичи», «My Way», «Moon River», «Три года ты мне снилась», «Пять минут» и многие другие. Готовьтесь не только слушать, но и подпевать!

Классика без лишних слова

Это не просто концерт, а камерный моноспектакль, где царит уникальная атмосфера. Мероприятие пройдет в интерактивном формате, позволяя зрителям находиться на расстоянии вытянутой руки от артистов. Здесь нет места лишнему: только классический эстрадный джаз и хорошее настроение!

