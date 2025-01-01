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Джазовый квинтет Антона Боева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Джазовый квинтет Антона Боева

Джазовый квинтет Антона Боева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с Антоном Боевым

Приглашаем вас на концерт известного белорусского джазового саксофониста, композитора и аранжировщика Антона Боева. Его стиль можно охарактеризовать как современный mainstream jazz, что обещает создать уникальную атмосферу вечера.

Музыкальный путь Антона

Музыка стала частью жизни Антона с раннего детства. В 11 лет он начал петь в детском хоре, а в 14, после посещения джазового фестиваля, влюбился в звучание саксофона. Это стало решающим моментом в его жизни, и он решил посвятить себя этому инструменту.

Антон получил классическое музыкальное образование в Белорусской государственной консерватории. Он с благодарностью вспоминает своего педагога Георгию Козодою, который научил его профессионализму и помог подготовиться к первым конкурсам.

Сотрудничество и влияние

Важной вехой в творчестве Антона стала встреча с барабанщиком Александром Сторожуком. Вместе они основали группу FUNK+JAZZ, где Александр научил Антона искусству импровизации и пониманию джазового ритма.

Среди музыкантов, оказавших влияние на стиль Антона, можно выделить саксофониста Декстера Гордона, гитаристов Пэта Мэтени и Джона Скофилда. В своем творчестве Антон сочетает роли исполнителя, композитора и аранжировщика, создавая уникальные музыкальные произведения.

Не упустите возможность

На нашем концерте вы сможете насладиться золотыми хитами джаза и провести вечер в компании выдающегося музыканта. Мы также предлагаем специальное предложение: при заказе блюд из авторского меню на сумму от 1200 рублей, вы получаете возможность наслаждаться вином бесплатно и безлимитно на протяжении всего вечера.

Бар Petter — ваш идеальный выбор для особенного вечера, наполненного роскошью и удовольствием. Не упустите свой шанс окунуться в незабываемую атмосферу джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
17:00 от 1000 ₽
28 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
17:00 от 1000 ₽

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