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Джазовый концерт в саду. Квартет Дмитрия Семёнова
Киноафиша Джазовый концерт в саду. Квартет Дмитрия Семёнова

Джазовый концерт в саду. Квартет Дмитрия Семёнова

12+
Возраст 12+

О концерте

Джазовый концерт в историческом особняке Петербурга

Продолжается традиция музыкальных вечеров у стен исторического особняка XIX века. В этот раз зрителей ждет незабываемый концерт в исполнении инструментального квартета, состоящего из баса, клавиш, саксофона и барабанов.

На вечере прозвучат популярные жанры, такие как джаз, фанк и фьюжн. Это отличная возможность насладиться качественной музыкой в уникальной атмосфере одного из самых красивых садов Санкт-Петербурга — сада Особняка Мясникова.

Для вашего комфорта будут подготовлены удобные стулья-шезлонги. Весь вечер будет работать бар, где можно приобрести игристое и другие летние напитки. Не упустите шанс провести вечер в компании хорошей музыки и ярких эмоций!

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
19:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 2500 ₽

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