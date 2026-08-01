Джазовый концерт в саду. Квартет Дмитрия Семёнова

Джазовый концерт в историческом особняке Петербурга

Продолжается традиция музыкальных вечеров у стен исторического особняка XIX века. В этот раз зрителей ждет незабываемый концерт в исполнении инструментального квартета, состоящего из баса, клавиш, саксофона и барабанов.

На вечере прозвучат популярные жанры, такие как джаз, фанк и фьюжн. Это отличная возможность насладиться качественной музыкой в уникальной атмосфере одного из самых красивых садов Санкт-Петербурга — сада Особняка Мясникова.

Для вашего комфорта будут подготовлены удобные стулья-шезлонги. Весь вечер будет работать бар, где можно приобрести игристое и другие летние напитки. Не упустите шанс провести вечер в компании хорошей музыки и ярких эмоций!