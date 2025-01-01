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Джазовый концерт «Карнавал животных». БДО п/у Востокова
Билеты от 500₽
Киноафиша Джазовый концерт «Карнавал животных». БДО п/у Востокова

Джазовый концерт «Карнавал животных». БДО п/у Востокова

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Зарядье приглашает на уникальный джазовый концерт «Карнавала животных»

Дорогие любители театра и музыки! В зале «Зарядье» состоится удивительное музыкальное событие. Под руководством талантливого дирижера Петра Востокова вам будет представлена интерпретация знаменитой сюиты «Карнавала животных» Камила Сен-Санса.

Что вас ждет?

В программе – не только классическое произведение, но и оригинальные джазовые аранжировки, которые подарят новый взгляд на знакомые мелодии. Это будет вечер, наполненный ритмами и эмоциями, где классика встречается с современным джазом.

Интересные факты о спектакле

  • Сюита «Карнавал животных» была написана в 1886 году и состоит из 14 частей, каждая из которых посвящена определенному животному.
  • Примечательно, что эта работа изначально задумывалась как забавная музыкальная шутка, но со временем стала одной из самых популярных классических композиций.
  • В этой интерпретации музыканты БДО (Большой джазовый оркестр) под руководством Востокова добавят элементы импровизации, что сделает концерт поистине уникальным.

Приходите и насладитесь магией джаза в сочетании с классикой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽

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