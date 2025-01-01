Джазовый концерт «Карнавал животных». БДО п/у Востокова

Зарядье приглашает на уникальный джазовый концерт «Карнавала животных»

Дорогие любители театра и музыки! В зале «Зарядье» состоится удивительное музыкальное событие. Под руководством талантливого дирижера Петра Востокова вам будет представлена интерпретация знаменитой сюиты «Карнавала животных» Камила Сен-Санса.

Что вас ждет?

В программе – не только классическое произведение, но и оригинальные джазовые аранжировки, которые подарят новый взгляд на знакомые мелодии. Это будет вечер, наполненный ритмами и эмоциями, где классика встречается с современным джазом.

Интересные факты о спектакле

Сюита «Карнавал животных» была написана в 1886 году и состоит из 14 частей, каждая из которых посвящена определенному животному.

была написана в 1886 году и состоит из 14 частей, каждая из которых посвящена определенному животному. Примечательно, что эта работа изначально задумывалась как забавная музыкальная шутка, но со временем стала одной из самых популярных классических композиций.

В этой интерпретации музыканты БДО (Большой джазовый оркестр) под руководством Востокова добавят элементы импровизации, что сделает концерт поистине уникальным.

Приходите и насладитесь магией джаза в сочетании с классикой!