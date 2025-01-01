Джазовый Элвис – Новогодний Концерт: Cigar Hall

Джазовая ночь с Cigar Hall в честь Элвиса Пресли

Отметьте день рождения короля рок-н-ролла, Элвиса Пресли, вместе с трио профессионалов, которые готовы удивить зрителей джазовыми трибьютами его самых известных хитов. 8 января этот необычный концерт станет незабываемым событием на сцене.

Уникальный проект под руководством Валентина Лакодина

Основатель и «мотор» соул-джаз-проекта Cigar Hall, Валентин Лакодин, — лауреат российских и международных конкурсов, талантливый вокалист и контрабасист. Его способность сочетать две функции в одном выступлении создает гармоничное и мощное звучание, где ритм-секция и вокал действуют в полной синергии, сопровождаясь смелыми музыкальными экспериментами.

Почему стоит посетить этот концерт?

Концепция Cigar Hall основана на глубоком стилистическом родстве джаза и блюза, а также более поздних жанрах — соуле и фанке. Все эти направления рассматриваются через призму джаза, с его характерной фразировкой, ритмикой и импровизацией.

В программе вы услышите не только знаменитые композиции, но и песни с яркой эмоциональной окраской, которые охватывают диапазон от свинга до современных ритмов. Наследие легендарных музыкантов — Джимми Рашинга, Джо Уильямса, Рэя Чарльза и Нат Кинг Кола — переплетается с соул-традициями Стиви Уандера и более современного Грегора Портера.

Музыканты на сцене

На сцене будут выступать:

Валентин Лакодин — контрабас, вокал

Михаил Жижин — фортепиано

Алексей Денисов — ударные

Не упустите возможность насладиться вечера, полным живой музыки и мощной энергетики!