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Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
Киноафиша Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session

Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session

Постановка
Police Station 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Джазовая импровизация в клубе Police Station

Приглашаем вас на Джазовый Джем-Сейшн (Jazz Jam Session) в клубе Police Station — уникальное музыкальное событие, которое объединит любителей джаза и талантливых музыкантов.

Что такое джем-сейшн?

Джем-сейшн — это формат музыкальной импровизации, где исполнители собираются вместе, чтобы сыграть и поимпровизировать на заданные темы без предварительной подготовки. В отличие от обычных концертов, здесь нет чётко установленного репертуара. Музыканты могут выступать по очереди или вместе, создавая спонтанные музыкальные композиции. Это отличная возможность для исполнителей обменяться идеями и показать своё мастерство в непринуждённой обстановке.

Почему стоит посетить?

Джем-сейшн — это шанс стать частью живого музыкального общения и насладиться уникальными моментами импровизации. Такие события часто происходят после концертов или в рамках гастролей, когда артисты собираются вместе, чтобы исследовать новые музыкальные горизонты и укрепить профессиональные связи.

Присоединяйтесь к нам в клубе Police Station и погружайтесь в атмосферу джазовой импровизации и музыкального взаимодействия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
22:30 от 600 ₽

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