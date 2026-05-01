Джазовый бранч. Валерий Киселёв и «Ансамбль классического джаза»
Билеты от 750₽
Джазовый бранч. Валерий Киселёв и «Ансамбль классического джаза»

Возраст 6+
О концерте

Джазовый бранч в московском клубе «Эссе» 

В джаз-клубе «Эссе» состоится джазовый бранч с участием Валерия Киселёва и «Ансамбля классического джаза». Это будет незабываемый вечер, наполненный живой музыкой и прекрасной атмосферой.

Об исполнителе

Валерий Киселёв — выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Он зарекомендовал себя как virtuozный кларнетист и саксофонист, работая с такими оркестрами, как Олега Лундстрема и Анатолия Кролла. Также он выступал в качестве лидера группы саксофонов в оркестре Натали Коул.

Репертуар

В меню репертуара — более тысячи классических произведений: от танцевальных мелодий Бенни Гудмана и Гленна Миллера до романтичных медленных пьес Дюка Эллингтона и свинговых хитов Каунта Бейси. Каждый раз музыканты радуют гостей новыми интерпретациями известных свинговых мелодий.

Идеальный выходной день

Как вы представляете себе идеальный день в выходные? Это может быть встреча с друзьями, романтическое свидание или время, проведённое в кругу семьи. После прогулки по красивым местам Москвы можно заглянуть на бранч в уютный джаз-клуб.

Кулинарные удовольствия

Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе»! Вы сможете насладиться выступлениями лучших коллективов столицы и изысканной кухней от нашего шеф-повара. Это идеальный рецепт для отличного настроения!

Условия посещения

Во время джазовых бранчей действует правило минимального заказа на человека — не менее 1500 рублей. Обратите внимание, что коллектив оставляет за собой право изменить состав программы, сохраняя при этом ее художественную содержательность.

Май
31 мая воскресенье
15:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
