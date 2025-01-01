Меню
Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной
Билеты от 500₽
Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной – это концерт, на котором зрители смогут насладиться джазовыми композициями в исполнении талантливых музыкантов. Этот уникальный формат мероприятия объединяет джазовые традиции и современный подход к музыке.

Кто в составе?

Квинтет Светланы Самариной состоит из музыкантов, которые уже зарекомендовали себя на сцене благодаря своему мастерству и умению передать дух джазовой классики.

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта – разнообразные jazz-композиции, исполняемые в неповторимом стиле Квинтета Светланы Самариной. Каждый номер наполнен эмоциями и атмосферой, которая захватывает слушателя с первых аккордов.

Для кого это событие?

Джазовый бранч будет интересен любителям джаза и классической музыки, а также всем, кто ценит уникальное звучание и талантливых музыкантов. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться качественной живой музыкой!

Купить билет на концерт Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽

