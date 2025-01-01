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Джазовый бранч с квинтетом Антона Боева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Джазовый бранч с квинтетом Антона Боева

Джазовый бранч с квинтетом Антона Боева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Mainstream jazz

Известный белорусский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщик, Антон Боев — один из ярких представителей современного mainstream jazz. Его музыкальный путь начался в детстве, когда в 11 лет его пригласили петь в детском хоре. В 14 лет, после посещения джазового фестиваля, он влюбился в звучание саксофона и решил посвятить себя этому инструменту.

Образование и творчество
Антон получил классическое музыкальное образование в Белорусской государственной консерватории. Он благодарен своему педагогу Георгию Козодою за профессионализм и подготовку к первым конкурсам. Важным моментом в его карьере стала встреча с барабанщиком Александром Сторожуком, с которым они основали группу FUNK+JAZZ. Сторожук научил Антона импровизации и джазовому ритму.

Влияние великих музыкантов
В творчестве Антона можно услышать влияние таких мастеров, как саксофонист Декстер Гордон и гитаристы Пэт Мэтени и Джон Скофилд. Он сочетает в своем творчестве роли исполнителя, композитора и аранжировщика.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
15:00 от 1000 ₽
27 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Джазовый бранч с квинтетом Антона Боева

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