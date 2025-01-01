Джазовый бранч с квинтетом Антона Боева

Mainstream jazz

Известный белорусский джазовый саксофонист, композитор и аранжировщик, Антон Боев — один из ярких представителей современного mainstream jazz. Его музыкальный путь начался в детстве, когда в 11 лет его пригласили петь в детском хоре. В 14 лет, после посещения джазового фестиваля, он влюбился в звучание саксофона и решил посвятить себя этому инструменту.

Образование и творчество

Антон получил классическое музыкальное образование в Белорусской государственной консерватории. Он благодарен своему педагогу Георгию Козодою за профессионализм и подготовку к первым конкурсам. Важным моментом в его карьере стала встреча с барабанщиком Александром Сторожуком, с которым они основали группу FUNK+JAZZ. Сторожук научил Антона импровизации и джазовому ритму.

Влияние великих музыкантов

В творчестве Антона можно услышать влияние таких мастеров, как саксофонист Декстер Гордон и гитаристы Пэт Мэтени и Джон Скофилд. Он сочетает в своем творчестве роли исполнителя, композитора и аранжировщика.