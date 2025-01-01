Меню
Джазовый бранч с Арсением Суриным
Киноафиша Джазовый бранч с Арсением Суриным

Джазовый бранч с Арсением Суриным

18+
Возраст 18+
О концерте

Все грани джаза с Арсением Суриным

Погрузитесь в атмосферу джаза — от золотых хитов до современных композиций в исполнении молодого таланта Арсения Сурина, который называют «молодым Фрэнком Синатрой». Этот выдающийся джазовый вокалист, обладатель чарующего тембра, завоевал 26 гран-при на всероссийских и международных конкурсах.

Арсений Сурин — не только резидент проекта JazzPort, но и чемпион России по вокалу 2024 года. Он считает, что джаз — это не просто музыка, это образ жизни и философия, которую хочется разделить с другими. Именно с этой идеей молодой vocalist создал уникальную программу для бара Petter, которая обещает оставить незабываемые впечатления.

Специальные гости вечера

  • Рената Абайдулинна — победитель телевизионного проекта «С чего начинается Родина», артист Тавриды Арт, выступавшая в дуэте с Пелагеей и Дианой Арбениной. Она также выступала на аренах в Сочи и на Красной площади.
  • Маруся Дидяева — молодая исполнительница в жанрах поп и соул. Выпускница музыкальной школы при РАМ им. Гнесиных, лауреат и обладатель гран-при всероссийских музыкальных конкурсов.
  • Тимофей Петров — талантливый джазовый исполнитель, гран-призер и победитель многих конкурсов. Он стал обладателем знака общественного признания «Звезда Артека».
  • Мария Жоган — выпускница Музыкального училища эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных. Она — лауреат премии губернатора Ямала и участница телевизионного шоу «Ярче звезд» на ТНТ.

Музыканты на сцене

На сцену вместе с Арсением выйдут талантливые джазовые музыканты:

  • Василий Грачев — клавишные
  • Федор Нургалеев — саксофон
  • Владимир Воеводин — ударные
  • Михаил Радьков — бас-гитара

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, где джаз будет звучать в самых разных жанрах и настроениях!

Май
31 мая воскресенье
15:55
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1500 ₽

