Джазовый бранч с Арсением Суриным

Все грани джаза с Арсением Суриным
Погрузитесь в атмосферу джаза — от золотых хитов до современных композиций в исполнении молодого таланта Арсения Сурина, который называют «молодым Фрэнком Синатрой». Этот выдающийся джазовый вокалист, обладатель чарующего тембра, завоевал 26 гран-при на всероссийских и международных конкурсах.
Арсений Сурин — не только резидент проекта JazzPort, но и чемпион России по вокалу 2024 года. Он считает, что джаз — это не просто музыка, это образ жизни и философия, которую хочется разделить с другими. Именно с этой идеей молодой vocalist создал уникальную программу для бара Petter, которая обещает оставить незабываемые впечатления.
Специальные гости вечера
- Рената Абайдулинна — победитель телевизионного проекта «С чего начинается Родина», артист Тавриды Арт, выступавшая в дуэте с Пелагеей и Дианой Арбениной. Она также выступала на аренах в Сочи и на Красной площади.
- Маруся Дидяева — молодая исполнительница в жанрах поп и соул. Выпускница музыкальной школы при РАМ им. Гнесиных, лауреат и обладатель гран-при всероссийских музыкальных конкурсов.
- Тимофей Петров — талантливый джазовый исполнитель, гран-призер и победитель многих конкурсов. Он стал обладателем знака общественного признания «Звезда Артека».
- Мария Жоган — выпускница Музыкального училища эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных. Она — лауреат премии губернатора Ямала и участница телевизионного шоу «Ярче звезд» на ТНТ.
Музыканты на сцене
На сцену вместе с Арсением выйдут талантливые джазовые музыканты:
- Василий Грачев — клавишные
- Федор Нургалеев — саксофон
- Владимир Воеводин — ударные
- Михаил Радьков — бас-гитара
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, где джаз будет звучать в самых разных жанрах и настроениях!