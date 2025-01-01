Джазовый бранч с Арсением Суриным

Уникальная джазовая программа с Арсением Суриным в баре Petter

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с молодым и талантливым вокалистом Арсением Суриным. Его программа охватывает все грани джаза — от «золотых хитов» до современных композиций. Арсений, обладая чарующим тембром, уже успел завоевать 26 гран-при всероссийских и международных конкурсов. Он также признан лучшим вокалистом России 2024 года и является резидентом проекта JazzPort.

Специальные гости вечера

В этот вечер на сцене вместе с Арсением выступят:

Мария Юрченко — джаз-соул исполнительница, студентка МУЭДИ Рам Им Гнесиных.

Алина Кириенко — вокалистка группы Soundscape, педагог Музыкального училища эстрадного и джазового искусства им. Гнесиных, обладательница звания лучший руководитель России 2019 по версии Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Павел Кузнецов — участник вокального телепроекта «Звезда», лауреат российских и международных конкурсов, участник проекта #МузыкаВместе.

Василиса Гончарова — резидент проекта JazzPort, лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалистка номинации «Восходящая звезда» в ежегодной музыкальной премии Радио Jazz «Все цвета джаза».

Музыканты вечера

На сцене также выступят:

Василий Грачёв — клавишные

Михаил Грачёв — контрабас

Владимир Воеводин — ударные

Иван Радьков — саксофон

Артемий Игнат — труба

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза, который Arсений Сурин и его команда готовы подарить вам. Это событие обещает стать ярким музыкальным опытом, который не оставит равнодушным никого!