Джазовый бранч с Арсением Суриным

Уникальная джазовая программа с Арсением Суриным в баре Petter
Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с молодым и талантливым вокалистом Арсением Суриным. Его программа охватывает все грани джаза — от «золотых хитов» до современных композиций. Арсений, обладая чарующим тембром, уже успел завоевать 26 гран-при всероссийских и международных конкурсов. Он также признан лучшим вокалистом России 2024 года и является резидентом проекта JazzPort.
Специальные гости вечера
В этот вечер на сцене вместе с Арсением выступят:
- Мария Юрченко — джаз-соул исполнительница, студентка МУЭДИ Рам Им Гнесиных.
- Алина Кириенко — вокалистка группы Soundscape, педагог Музыкального училища эстрадного и джазового искусства им. Гнесиных, обладательница звания лучший руководитель России 2019 по версии Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России».
- Павел Кузнецов — участник вокального телепроекта «Звезда», лауреат российских и международных конкурсов, участник проекта #МузыкаВместе.
- Василиса Гончарова — резидент проекта JazzPort, лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалистка номинации «Восходящая звезда» в ежегодной музыкальной премии Радио Jazz «Все цвета джаза».
Музыканты вечера
На сцене также выступят:
- Василий Грачёв — клавишные
- Михаил Грачёв — контрабас
- Владимир Воеводин — ударные
- Иван Радьков — саксофон
- Артемий Игнат — труба
Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза, который Arсений Сурин и его команда готовы подарить вам. Это событие обещает стать ярким музыкальным опытом, который не оставит равнодушным никого!