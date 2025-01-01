Джазовые вечеринки на теплоходе "Дагомыс"

Приглашаем вас на незабываемые джазовые вечеринки на теплоходе "Дагомыс" с 7-го причала Морского Вокзала г. Сочи! Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей этого удивительного музыкального жанра.

Детали мероприятия

В рамках Джазового Фестиваля "Jazz More" мы предлагаем вам провести 1,5 часа морской прогулки, наслаждаясь уникальными импровизациями звезд джаза. Теплоход "Дагомыс" отправится в увлекательное музыкальное путешествие в 22:00.

Сбор гостей

Не забудьте собраться заранее — в 21:40 у 7-го причала, чтобы не пропустить эту незабываемую встречу с миром джаза.

Атмосфера и впечатления

На борту "Дагомыса" вы сможете насладиться не только потрясающей музыкой, но и живописными пейзажами, которые разворачиваются перед вами во время прогулки. Шелест волн, ласкающий ветерок и прекрасные мелодии создадут неповторимую атмосферу, позволяя вам забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир гармонии и вдохновения.

Общение и эмоции

Джазовый концерт на теплоходе "Дагомыс" — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и прекрасный шанс провести время в компании единомышленников. Вы сможете делиться своими эмоциями с другими гостями и обсуждать впечатления от выступления.

Бронирование мест

Спешите забронировать свои места на теплоходе "Дагомыс" и станьте частью этого уникального события. Мы ждем вас на 7-м причале в 21:40, чтобы вместе отправиться в музыкальное путешествие под звуки джаза.

Важно знать

Для прохода на теплоход ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь паспорт и свидетельство на детей (можно в телефоне). В случае штормовых погодных условий концерт проходит без выхода в море или переносится на ближайшую возможную дату.