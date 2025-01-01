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Джазовые пятницы в Англиканском. Рояль, саксофон и ударные
Билеты от 2800₽
Киноафиша Джазовые пятницы в Англиканском. Рояль, саксофон и ударные

Джазовые пятницы в Англиканском. Рояль, саксофон и ударные

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер джаза в англиканском соборе

По традиции, каждый сезон фонд Бельканто радует свою аудиторию новыми музыкальными программами и коллективами. Этим вечером под сводами старинного англиканского собора прозвучит джаз — музыка, которая объединила африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор.

История джаза

Джаз, возникший чуть более ста лет назад, прочно занял своё место в истории искусства. Он стал не только классикой, но и культурным феноменом, который включает в себя множество стилей и направлений. От блюза до свинга, от фри-джаза до латинского джаза — это удивительное разнообразие привлекает внимание слушателей по всему миру.

Джаз как искусство

Джаз обрел признание не только как жанр музыки, но и как основа для создания выдающихся концертов, мюзиклов, опер и даже мессы. Его уникальная природа позволяет музыкантам импровизировать и экспериментировать, что делает каждый концерт неповторимым.

Что ожидать на концерте

В этот вечер зрители смогут насладиться великолепным исполнением джазовых стандартов, а также оригинальными композициями, которые порадуют как истинных ценителей жанра, так и тех, кто только начинает знакомство с этой музыкальной культурой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир джаза, который вдохновляет и объединяет людей по всему миру!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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