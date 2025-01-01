Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз

Джаз под сводами старинного собора

Этим вечером под сводами старинного англиканского собора прозвучит джаз — музыка, объединившая африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор. За чуть более чем сто лет своего существования джаз прочно занял свое место в истории искусства и стал классикой с разнообразными стилями, признанными мастерами и новаторами.

Классика джаза

Джаз привлек огромную аудиторию по всему миру и подарил нам множество канонических сочинений, включая выдающиеся концерты, мюзиклы, оперы и даже мессы. В середине ХХ века стали популярны джазовые обработки классического наследия, особенно на знаковые темы таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах. Неудивительно, что именно Бах стал объектом для импровизаций — он сам был блестящим импровизатором.

Исполнители вечера

Сегодня зрители смогут насладиться виртуозными обработками знаменитых произведений эпохи барокко в исполнении классического джазового трио:

Никита Хабин — фортепиано

— фортепиано Роман Вартанян — контрабас

— контрабас Дмитрий Сафонов — ударные

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу джаза и насладиться мастерством исполнителей в уникальном пространстве собора!