Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз
Билеты от 2800₽
Киноафиша Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз

Джазовые пятницы в Англиканском. Бах и Джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Джаз под сводами старинного собора

Этим вечером под сводами старинного англиканского собора прозвучит джаз — музыка, объединившая африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор. За чуть более чем сто лет своего существования джаз прочно занял свое место в истории искусства и стал классикой с разнообразными стилями, признанными мастерами и новаторами.

Классика джаза

Джаз привлек огромную аудиторию по всему миру и подарил нам множество канонических сочинений, включая выдающиеся концерты, мюзиклы, оперы и даже мессы. В середине ХХ века стали популярны джазовые обработки классического наследия, особенно на знаковые темы таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах. Неудивительно, что именно Бах стал объектом для импровизаций — он сам был блестящим импровизатором.

Исполнители вечера

Сегодня зрители смогут насладиться виртуозными обработками знаменитых произведений эпохи барокко в исполнении классического джазового трио:

  • Никита Хабин — фортепиано
  • Роман Вартанян — контрабас
  • Дмитрий Сафонов — ударные

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу джаза и насладиться мастерством исполнителей в уникальном пространстве собора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

16+
Джаз
Classic Jazz
31 июля в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
24 августа в 19:00 Нить
от 790 ₽
BluesKitchen
16+
Блюз Фанк
BluesKitchen
7 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше