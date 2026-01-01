Оповещения от Киноафиши
Джазовые портреты Майкла Джексона: Квартет Олега и Натальи Бутман
6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовые портреты Майкла Джексона в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Хиты поп короля от звезд российского джаза», который состоится в клубе Игоря Бутмана. Этот музыкальный вечер станет настоящим праздником для всех поклонников творчества Майкла Джексона и джазовой музыки.

Квартет Олега и Натальи Бутман

Выступление квартета Олега и Натальи Бутман обещает быть незабываемым. Музыканты reinterpret го классические хиты короля поп-музыки, придавая им джазовую свежесть и уникальное звучание. Их мастерство и безграничная энергия гарантируют атмосферу, полную эмоций и черного дыма от хорошей музыки.

Что стоит ожидать

Концерт станет не только воспоминанием о великих треках, таких как «Billie Jean» и «Thriller», но и позволит вам услышать легендарные мелодии в совершенно новом звучании. Джаз — это не только музыка, это эмоции, которые поражают и окрыляют. Каждое исполнение Населенного пункта принесет новые впечатления.

Уникальная атмосфера

Клуб Игоря Бутмана знаменит своей уютной атмосферой, которая идеально подходит для наслаждения живой музыкой. Здесь каждый сможет полностью погрузиться в мир джаза и порадоваться встрече с выдающимися исполнителями.

Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться волшебством музыки Майкла Джексона в исполнении отечественных джазовых звезд!

Март
24 марта вторник
19:00
Отдых Новосибирск, Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер»
от 650 ₽

Фотографии

