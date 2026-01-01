Джазовые понедельники на Мандарине

Начните неделю с джазовых ритмов в Сидрерии

С 15 сентября в уютной Сидрерии на Мандарине проходят концерты известного амбассадора джаза в Сочи, Юрия Бедрака. Этот талантливый музыкант, организатор самых популярных джазовых вечеринок последнего года, теперь радует зрителей и в Адлере. Каждый понедельник здесь будет звучать джазовое трио Юрия Бедрака.

Уютная атмосфера и живое исполнение

Понедельники в Сидрерии создадут идеальный старт недели. Атмосфера заведения наполнена музыкальными импровизациями, великолепными мелодиями и эмоциями, которые дарят зрителям только искренние чувства. Живое исполнение без пафоса обеспечивают:

Юрий Бедрак — фортепиано и саксофон

Сергей Землянухин — контрабас

Вячеслав Онищенко — барабаны

Также предусмотрены выступления гостей-музыкантов, что добавляет разнообразия в каждую программу.

Разнообразие музыкального репертуара

В программе будут звучать:

Классика джаза (Билл Эванс, Оскар Питерсон)

Современные интерпретации известных хитов

Авторские композиции с легким налетом импровизации

Живое исполнение в стиле cool jazz и модерн-трио создаст непринужденную атмосферу: мягкий свет, удобные диваны и, конечно, лучшие сидры.

Понедельник — не повод для грусти!

Зарядитесь позитивом и наслаждайтесь музыкой, которая снимет напряжение понедельника и задаст хороший тон всей предстоящей неделе. Как говорит Юрий Бедрак: «Понедельник — не повод для грусти, если он начинается с джаза!»