Джазовые понедельники на Мандарине
Джазовые понедельники на Мандарине

16+
О концерте

Начните неделю с джазовых ритмов в Сидрерии

С 15 сентября в уютной Сидрерии на Мандарине проходят концерты известного амбассадора джаза в Сочи, Юрия Бедрака. Этот талантливый музыкант, организатор самых популярных джазовых вечеринок последнего года, теперь радует зрителей и в Адлере. Каждый понедельник здесь будет звучать джазовое трио Юрия Бедрака.

Уютная атмосфера и живое исполнение

Понедельники в Сидрерии создадут идеальный старт недели. Атмосфера заведения наполнена музыкальными импровизациями, великолепными мелодиями и эмоциями, которые дарят зрителям только искренние чувства. Живое исполнение без пафоса обеспечивают:

  • Юрий Бедрак — фортепиано и саксофон
  • Сергей Землянухин — контрабас
  • Вячеслав Онищенко — барабаны

Также предусмотрены выступления гостей-музыкантов, что добавляет разнообразия в каждую программу.

Разнообразие музыкального репертуара

В программе будут звучать:

  • Классика джаза (Билл Эванс, Оскар Питерсон)
  • Современные интерпретации известных хитов
  • Авторские композиции с легким налетом импровизации

Живое исполнение в стиле cool jazz и модерн-трио создаст непринужденную атмосферу: мягкий свет, удобные диваны и, конечно, лучшие сидры.

Понедельник — не повод для грусти!

Зарядитесь позитивом и наслаждайтесь музыкой, которая снимет напряжение понедельника и задаст хороший тон всей предстоящей неделе. Как говорит Юрий Бедрак: «Понедельник — не повод для грусти, если он начинается с джаза!»

1 июня понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 500 ₽
8 июня понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 500 ₽
15 июня понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1200 ₽
22 июня понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1200 ₽
29 июня понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1200 ₽
6 июля понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1200 ₽
13 июля понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1200 ₽
20 июля понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
27 июля понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
3 августа понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
10 августа понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
17 августа понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
24 августа понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
31 августа понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
21:00
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
5 октября понедельник
20:30
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
12 октября понедельник
20:30
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽
19 октября понедельник
20:30
Mandarin Club Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 1000 ₽

