Джазовые понедельники на Мандарине в «Сидрерии»
Джазовые понедельники на Мандарине в «Сидрерии»

12+
О концерте

Джазовый вечер в «Сидрерии»

В Адлере, на улице Бестужева 1/1, внутри развлекательного комплекса «Мандарин», пройдет уникальный джазовый вечер. В программе — классика джаза, современная интеллектуальная музыка, интерпретации известных хитов и авторские композиции. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и ценителей камерной музыки.

Каждый понедельник джазовое трио под руководством Юрия Бедрака создает особую атмосферу, наполненную эстетикой звука и уютом. Гостям предложат классический джаз, романтические баллады, свинг и би-боп — разнообразие музыкальных стилей, которое порадует зрителей.

Формат вечера

  • Камерный джаз в стиле cool jazz и модерн-трио
  • Уютная атмосфера: деревянные бочки, мягкий свет и лучшие сидры
  • Живая музыка с искренними эмоциями

Что будет в программе?

  • Классика джаза и современная интеллектуальная музыка
  • Интерпретации хитов
  • Авторские композиции

Состав трио

  • Юрий Бедрак (фортепиано и саксофон)
  • Сергей Землянухин (контрабас)
  • Вячеслав Онищенко (барабаны)

Почему стоит посетить?

  • Идеальный старт недели — джаз снимет напряжение понедельника
  • Новая площадка — уютный гастропаб с акустикой, созданной для камерных концертов
  • Обширная карта напитков и блюд

Не упустите возможность насладиться искусством джаза в уникальной атмосфере «Сидрерии»!

1 июня понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
8 июня понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
15 июня понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
22 июня понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
29 июня понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
6 июля понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
13 июля понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
20 июля понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
27 июля понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
3 августа понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
10 августа понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
17 августа понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
24 августа понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
31 августа понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
21:00
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
5 октября понедельник
20:30
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
12 октября понедельник
20:30
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽
19 октября понедельник
20:30
Первый женский гастробар «Сидрерия» Сочи, Бестужева, 1/1
от 1000 ₽

