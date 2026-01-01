Джазовые понедельники на Мандарине в «Сидрерии»

Джазовый вечер в «Сидрерии»

В Адлере, на улице Бестужева 1/1, внутри развлекательного комплекса «Мандарин», пройдет уникальный джазовый вечер. В программе — классика джаза, современная интеллектуальная музыка, интерпретации известных хитов и авторские композиции. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и ценителей камерной музыки.

Каждый понедельник джазовое трио под руководством Юрия Бедрака создает особую атмосферу, наполненную эстетикой звука и уютом. Гостям предложат классический джаз, романтические баллады, свинг и би-боп — разнообразие музыкальных стилей, которое порадует зрителей.

Формат вечера

Камерный джаз в стиле cool jazz и модерн-трио

Уютная атмосфера: деревянные бочки, мягкий свет и лучшие сидры

Живая музыка с искренними эмоциями

Что будет в программе?

Классика джаза и современная интеллектуальная музыка

Интерпретации хитов

Авторские композиции

Состав трио

Юрий Бедрак (фортепиано и саксофон)

Сергей Землянухин (контрабас)

Вячеслав Онищенко (барабаны)

Почему стоит посетить?

Идеальный старт недели — джаз снимет напряжение понедельника

Новая площадка — уютный гастропаб с акустикой, созданной для камерных концертов

Обширная карта напитков и блюд

Не упустите возможность насладиться искусством джаза в уникальной атмосфере «Сидрерии»!