Джазовые истории: Дмитрий Мосьпан и МосДжаз квартет

Джазовые истории от ансамбля Дмитрия Мосьпана

Ансамбль Дмитрия Мосьпана предлагает уникальную программу «Джазовые Истории», в которой смешиваются традиции джазового мейнстрима и современные тенденции мирового музыкального искусства. В составе бэнда - ведущие московские джазмены, каждый из которых не только высоковостребованный музыкант, но и руководитель собственного коллектива.

Вдохновляющие композиции

В программе звучат авторские композиции Дмитрия и его версии популярных джазовых стандартов. «МосДжаз Квартет» часто выступает в лучших залах Москвы и ведущих джазовых площадках столицы, а также активно гастролирует по России. В резюме ансамбля — участие в престижных фестивалях, таких как «Ever Jazz Festival» в Екатеринбурге и «Grand Jazz» во Владимире.

Успехи на сцене

В 2023 году ансамбль представил программу «My Favorite Things» в Московской государственной филармонии и Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, а также исполнил концерт на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. В течение 2024-2025 годов ансамбль продолжает радовать публику, принимая участие в различных фестивалях и концертах по всей стране.

Лидер ансамбля

Лидер и фронтмен квартета Дмитрий Мосьпан — один из самых востребованных саксофонистов России. Он не только композитор и аранжировщик, но и преподаватель в РГУ им. А.Н. Косыгина. Его достижения включают победу в проекте «Большой джаз» на телеканале «Культура» и благодарность министра культуры Российской Федерации за вклад в развитие джазового искусства.

Мировые сценические достижения

Дмитрий Мосьпан выступал на самых престижных джаз-фестивалях мира, включая легендарный Карнеги-холл в Нью-Йорке. Его музыкальная карьера началась в 14 лет, и с тех пор он сотрудничал с известными музыкантами, такими как Юрий Башмет, Андрей Макаревич и звезды мирового джаза, включая Wynton Marsalis и Jimmy Hith.

Состав ансамбля

На сцене зрителей ждет мощный инструментальный состав: Дмитрий Мосьпан (саксофон), Родион Гоборов (фортепиано), Иван Норкин (контрабас) и Александр Зингер (барабаны).