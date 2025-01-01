Джазовые хиты

Концерт Юлии Касьян в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки выступит Юлия Касьян — талантливая вокалистка, лауреат конкурса «Осенний марафон» и премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи. Она также стала обладательницей награды на международном академическом конкурсе «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» и молодежной премии правительства Санкт-Петербурга.

Уникальная программа

В программе концерта прозвучат популярные джазовые стандарты в стиле мейнстрим. Это отличный выбор как для любителей джаза, так и для поклонников качественного вокального исполнения.

Состав ансамбля

В составе ансамбля, сопровождающего Юлию Касьян, выступят:

Николай Сизов — фортепиано

Гасан Багиров — гитара, заслуженный артист Азербайджана

Вадим Михайлов — контрабас

Гарий Багдасарьян — ударные

Талант и достижения

Юлия Касьян является членом Союза концертных деятелей России и стипендиатом Министерства Культуры РФ. Она владеет техникой как академического, так и джазового вокала. Надеемся, что концерт оставит незабываемые впечатления у зрителей!