Джазовые хиты
Киноафиша Джазовые хиты

Джазовые хиты

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Юлии Касьян в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки выступит Юлия Касьян — талантливая вокалистка, лауреат конкурса «Осенний марафон» и премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи. Она также стала обладательницей награды на международном академическом конкурсе «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» и молодежной премии правительства Санкт-Петербурга.

Уникальная программа

В программе концерта прозвучат популярные джазовые стандарты в стиле мейнстрим. Это отличный выбор как для любителей джаза, так и для поклонников качественного вокального исполнения.

Состав ансамбля

В составе ансамбля, сопровождающего Юлию Касьян, выступят:

  • Николай Сизов — фортепиано
  • Гасан Багиров — гитара, заслуженный артист Азербайджана
  • Вадим Михайлов — контрабас
  • Гарий Багдасарьян — ударные

Талант и достижения

Юлия Касьян является членом Союза концертных деятелей России и стипендиатом Министерства Культуры РФ. Она владеет техникой как академического, так и джазового вокала. Надеемся, что концерт оставит незабываемые впечатления у зрителей!

Декабрь
Февраль
29 декабря понедельник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
4 февраля среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

