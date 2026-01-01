Оповещения от Киноафиши
Джазовые эскизы
Джазовые эскизы

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовые эскизы в Капелле

Представляем вам уникальный концерт «Джазовые эскизы», который пройдет в исполнении ансамбля Константина Хазановича. На рояле вас будет радует сам Константин, который известен своим мастерством и чувством стиля.

В программе концерта вы услышите как классику джаза, так и новое авторское творчество. Особое внимание будет уделено оригинальным обработкам русских народных песен, которые в исполнении ансамбля обретут новую жизнь и необычное звучание.

Этот концерт станет прекрасной возможностью для любителей джаза и ценителей русской музыкальной классики насладиться высококачественным исполнением и атмосферой, созданной профессиональными музыкантами.

Купить билет на концерт Джазовые эскизы

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽

