Джазовые эскизы в Капелле

Представляем вам уникальный концерт «Джазовые эскизы», который пройдет в исполнении ансамбля Константина Хазановича. На рояле вас будет радует сам Константин, который известен своим мастерством и чувством стиля.

В программе концерта вы услышите как классику джаза, так и новое авторское творчество. Особое внимание будет уделено оригинальным обработкам русских народных песен, которые в исполнении ансамбля обретут новую жизнь и необычное звучание.

Этот концерт станет прекрасной возможностью для любителей джаза и ценителей русской музыкальной классики насладиться высококачественным исполнением и атмосферой, созданной профессиональными музыкантами.