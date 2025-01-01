Джазовые байки с BIG BAND BGF в Пермской филармонии

Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова приглашает вас на уникальный концерт «Джазовые байки». Это захватывающее путешествие в мир импровизации с одним из ведущих биг-бэндов России представит лучшие музыкальные новеллы и оригинальные композиции, созданные художественным руководителем оркестра, народным артистом Республики Башкортостан Олегом Касимовым.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

«Сверкая доспехами»

«Прописные истины»

«Предчувствие»

«Гангстерские байки»

«Зануда»

«Леди-бродяга»

Кроме того, оркестр предложит джазовые импровизации на известные темы, такие как Lunceford special из репертуара оркестра Джимми Лансфорда, «Тро-ло-ло» Аркадия Островского, «Хорошие девчата» Александры Пахмутовой и «Песенка о капитане» Исаака Дунаевского.

Уникальность оркестра

Что делает BIG BAND BGF уникальным? Коллектив объединяет эстрадно-симфоническую и джазовую составляющие, что позволяет ему участвовать в разноплановых концертах и работать как с мэтрами российского джаза, так и с молодыми исполнителями.

С 2006 года оркестром управляет выпускник Кёльнской консерватории Олег Касимов. Его творческая энергия не знает границ: он не только пишет музыку и осуществляет стильные аранжировки, но и при этом выступает как саксофонист.

Солисты вечера

На сцене вас ждут блестящие вокалисты:

Сиявуш Шерматзадэ – темпераментный певец

– темпераментный певец Полина Кобец – очаровательная солистка

Этот роскошный дуэт покоряет сердца зрителей своим неподражаемым вокалом и энергией.

Достижения BIG BAND BGF

BIG BAND BGF зарекомендовал себя как фаворит на международных фестивалях, включая Sochi Jazz Festival, где стал «открытием фестиваля» по версии президента Игоря Бутмана. Оркестр активно выступает в известных джаз-клубах и принимал участие в таких мероприятиях, как саммиты ШОС и БРИКС.

В 2022 году оркестр записал альбом с выдающимся мультиинструменталистом Аркадием Шилклопером, что подчеркивает его стремление к творческому эксперименту и инновациям.

Не упустите возможность насладиться волшебством джаза на концерте «Джазовые байки»! Это мероприятие обещает быть истинным праздником для души и подарит вам массу позитивных эмоций.