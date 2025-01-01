Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джазовые байки
Киноафиша Джазовые байки

Джазовые байки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовые байки с BIG BAND BGF в Пермской филармонии

Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова приглашает вас на уникальный концерт «Джазовые байки». Это захватывающее путешествие в мир импровизации с одним из ведущих биг-бэндов России представит лучшие музыкальные новеллы и оригинальные композиции, созданные художественным руководителем оркестра, народным артистом Республики Башкортостан Олегом Касимовым.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

  • «Сверкая доспехами»
  • «Прописные истины»
  • «Предчувствие»
  • «Гангстерские байки»
  • «Зануда»
  • «Леди-бродяга»

Кроме того, оркестр предложит джазовые импровизации на известные темы, такие как Lunceford special из репертуара оркестра Джимми Лансфорда, «Тро-ло-ло» Аркадия Островского, «Хорошие девчата» Александры Пахмутовой и «Песенка о капитане» Исаака Дунаевского.

Уникальность оркестра

Что делает BIG BAND BGF уникальным? Коллектив объединяет эстрадно-симфоническую и джазовую составляющие, что позволяет ему участвовать в разноплановых концертах и работать как с мэтрами российского джаза, так и с молодыми исполнителями.

С 2006 года оркестром управляет выпускник Кёльнской консерватории Олег Касимов. Его творческая энергия не знает границ: он не только пишет музыку и осуществляет стильные аранжировки, но и при этом выступает как саксофонист.

Солисты вечера

На сцене вас ждут блестящие вокалисты:

  • Сиявуш Шерматзадэ – темпераментный певец
  • Полина Кобец – очаровательная солистка

Этот роскошный дуэт покоряет сердца зрителей своим неподражаемым вокалом и энергией.

Достижения BIG BAND BGF

BIG BAND BGF зарекомендовал себя как фаворит на международных фестивалях, включая Sochi Jazz Festival, где стал «открытием фестиваля» по версии президента Игоря Бутмана. Оркестр активно выступает в известных джаз-клубах и принимал участие в таких мероприятиях, как саммиты ШОС и БРИКС.

В 2022 году оркестр записал альбом с выдающимся мультиинструменталистом Аркадием Шилклопером, что подчеркивает его стремление к творческому эксперименту и инновациям.

Не упустите возможность насладиться волшебством джаза на концерте «Джазовые байки»! Это мероприятие обещает быть истинным праздником для души и подарит вам массу позитивных эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 18 сентября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Всё, что было...
6+
Живая музыка
Всё, что было...
12 октября в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Концерт солистов Пермской оперы
6+
Классическая музыка
Концерт солистов Пермской оперы
31 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд
6+
Классическая музыка
Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд
29 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше