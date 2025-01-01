Джазовое трио Василия Грачева

Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки

Приглашаем вас на удивительное музыкальное событие! Грачев Василий — молодой и талантливый пианист, который уже завоевал признание в музыкальных кругах столицы. Он обладает собственным стилем, который невозможно не заметить.

О музыканте

Василий активно выступает как в сольном, так и в ансамблевом формате. Он является лауреатом международных джазовых конкурсов и фестивалей. В 2016 году Василий был удостоен стипендии фонда «Новые Имена», а в 2021 — звания Лучшего студента Гнесинской системы музыкального образования.

Программа концерта

Выступление трио Василия Грачева обещает быть незабываемым. Зрителей ждут знаменитые джазовые стандарты и популярные современные композиции, исполненные в авторских аранжировках. В составе трио:

Грачев Василий — рояль

Грачев Михаил — бас

Олехов Дмитрий — ударные

Специальный гость — Кириенко Алина, которая добавит свое неповторимое вокальное звучание к выступлению.