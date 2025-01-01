Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джазовое трио Василия Грачева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Джазовое трио Василия Грачева

Джазовое трио Василия Грачева

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки

Приглашаем вас на удивительное музыкальное событие! Грачев Василий — молодой и талантливый пианист, который уже завоевал признание в музыкальных кругах столицы. Он обладает собственным стилем, который невозможно не заметить.

О музыканте

Василий активно выступает как в сольном, так и в ансамблевом формате. Он является лауреатом международных джазовых конкурсов и фестивалей. В 2016 году Василий был удостоен стипендии фонда «Новые Имена», а в 2021 — звания Лучшего студента Гнесинской системы музыкального образования.

Программа концерта

Выступление трио Василия Грачева обещает быть незабываемым. Зрителей ждут знаменитые джазовые стандарты и популярные современные композиции, исполненные в авторских аранжировках. В составе трио:

  • Грачев Василий — рояль
  • Грачев Михаил — бас
  • Олехов Дмитрий — ударные

Специальный гость — Кириенко Алина, которая добавит свое неповторимое вокальное звучание к выступлению.

Купить билет на концерт Джазовое трио Василия Грачева

Помощь с билетами
Октябрь
23 октября четверг
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Светлана Разина
18+
Поп
Светлана Разина
6 декабря в 22:00 Petter
от 5500 ₽
Группа «Цветы» и Стас Намин
12+
Рок
Группа «Цветы» и Стас Намин
9 марта в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
30 декабря в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше