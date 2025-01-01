Джазовое путешествие на открытой крыше: мировые хиты Европы, США и Латинской Америки 20-60х

Джазовая кругосветка на Roofevents. Концерт на крыше Novotel в Москве

Как насчёт джазовой кругосветки уже на этой неделе? В одном вечере вы сможете услышать, как звучат Старая Америка и Европа, тёплые пляжи Кубы, тропические ритмы Мексики и яркие карнавалы Бразилии. Летняя мечта станет реальностью вместе с Roofevents!

Музыка со всего мира

На открытой панорамной крыше в сердце Москвы вас ждет встреча с титулованным бэндом, который познакомит вас с музыкальными стандартами со всего мира. В программе только лучшее из лучшего: “Volare”, “La vie en rose”, “Mambo Italiano” и специальный сюрприз — культовая “Bay Mir Bistu Sheyn” на семи языках!

Уникальные впечатления и атмосфера

Оставьте заботы внизу и поднимитесь на самую музыкальную крышу столицы. Здесь ближе всего к звёздам — во всех смыслах. Вокруг нет высоких зданий, только затейливая историческая застройка в вечерних огнях. Эту панораму вместе с закатом вы не забудете!

На высоте птичьего полета вас ждёт по-настоящему семейная атмосфера. Уютный бар под стеклянной крышей, шутки дружелюбного персонала и восхитительные напитки и закуски помогут вам расслабиться. Если ваше сердце ещё не оттаяло под столичным солнцем, его обязательно согреет гостеприимство Roofevents или мягкие пледы!

Знакомьтесь с Ольгой Ступиной

Яркая и экспрессивная Ольга Ступина — джаз-оперная певица и контрабасистка, участница многочисленных музыкальных телешоу. Она является резидентом фестиваля “Таврида-Арт”, выпускницей Института Современного Искусства, академии имени Гнесиных, Московской консерватории и МГУ имени М.Ломоносова. В 2017 году Ольга была названа открытием года по версии международного журнала “BassWorld” и выступала с большим гастрольным туром в Японии и США.

Не упустите возможность побывать на этом уникальном событии! Поднимайтесь на Roofevents и наслаждайтесь джазом под открытым небом.