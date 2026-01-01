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ДжазОвер
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Киноафиша ДжазОвер

ДжазОвер

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт джазового проекта «ДжазОвер» в Lюstra Bar

В баре Lюstra Bar в Москве пройдет концерт джазового проекта «ДжазОвер». Несмотря на отсутствие информации о составе и биографии участников, клубная атмосфера обещает сделать шоу незабываемым.

«ДжазОвер» возвращается с новыми лицами и новыми песнями, сохраняя при этом свой уникальный драйв. В программе ожидаются роковые и поп-хиты, включая как русские, так и иностранные композиции, под которые нереально усидеть на месте.

Забудьте о графиках и планах, приходите разделить этот жаркий вечер 3 сентября в Lюstra Bar. Обещаем, вам не будет скучно!

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Сентябрь
3 сентября четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
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