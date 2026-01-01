Концерт джазового проекта «ДжазОвер» в Lюstra Bar

В баре Lюstra Bar в Москве пройдет концерт джазового проекта «ДжазОвер». Несмотря на отсутствие информации о составе и биографии участников, клубная атмосфера обещает сделать шоу незабываемым.

«ДжазОвер» возвращается с новыми лицами и новыми песнями, сохраняя при этом свой уникальный драйв. В программе ожидаются роковые и поп-хиты, включая как русские, так и иностранные композиции, под которые нереально усидеть на месте.

Забудьте о графиках и планах, приходите разделить этот жаркий вечер 3 сентября в Lюstra Bar. Обещаем, вам не будет скучно!