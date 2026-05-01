Феерия эстрадных песен от Джазовой Вокальной Школы Милы Сваровской

Джазовая Вокальная Школа Милы Сваровской приглашает зрителей на незабываемое шоу, которое состоится в уютной атмосфере клубной сцены по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). В заключительный день работы школы учащиеся представят феерию эстрадных песен, исполняя знаменитые зарубежные хиты на родном русском языке.

Это уникальное событие не оставит равнодушным никого — зрители смогут не только насладиться музыкальными эмоциями, но и вместе с артистами подпевать им. Каждому найдется любимая мелодия, создавая атмосферу праздника, где центральное место занимает Музыка.

О Милеи Сваровской

Мила Сваровская — одна из ярких личностей российской джазовой сцены. Её голос обладает богатой фактурой и уникальным тембром, гармонично соединяя филигранную вокальную технику и талант рассказчика. Первый сольный диск певицы был записан в 2014 году в Нью-Йорке при участии звёздной команды Джона ДиМартино.

В 2017 году с альбомом «Like An Elegant Wine» Мила вошла в лонг-лист лучших джазовых вокалистов Академии Грэмми. Её музыка звучит на радиостанциях как в России, так и за рубежом. Мила не только артист, но и педагог, основатель собственной вокальной школы и Президент международного конкурса-фестиваля «Jazz Birds». Она активно поддерживает молодых талантов, собравшихся в её школе.

Награды и достижения

За многолетнюю работу в области культуры и искусства в 2017 году Мила стала почетным лауреатом премии «Общественное признание». Её музыкальные партнёры включают джазовых мастеров, таких как Джон ДиМартино, Бенито Гонсалес и многие другие, что лишь подтверждает высокий уровень её профессионализма.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который подарит незабываемые впечатления и вновь напомнит о том, как важна музыка в нашей жизни!