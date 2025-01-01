Джазовая среда в Екатерининском собрании

Участники квартета «Невский джаз» — Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (рояль), Игорь Тимофеев (саксофон), Алексей Шихов (барабаны) — признанные мастера петербургской джазовой сцены. Виртуозы импровизации знакомы друг с другом не один год, и слаженно играть вместе для них так же естественно, как дышать. Музыканты понимают друг друга с полуслова. Им достаточно пары репетиций для того, чтобы блистательно и вдохновенно исполнять любую программу: джазовые стандарты и блюз, босса-нова и лирические джазовые баллады, сложные инструментальные пьесы и всем знакомые композиции легендарных джазменов. Вокальные композиции исполняет одна из самых востребованных джазовых вокалисток города, лауреат международных конкурсов Тоня Плетцер. Рояль, контрабас, саксофон и ударные соперничают друг с и другом, шутят, спорят или идут «нога в ногу» по вселенной свободной импровизации. Каждая новая встреча с «Невским джазом» подтверждает точность высказывания Сергея Довлатова: «Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок... Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля... Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. То есть когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность...» Большой зал Екатерининского собрания трансформируется в элегантное клубное пространство. Гости смогут приносить в зал напитки и закуски, приобретенные в театральном буфете, и слушать музыку, удобно устроившись за столиком. Продолжительность — 1 час 20 минут без антракта