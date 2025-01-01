Джазовая среда староновогодняя

Невский джаз: волшебство живой импровизации в Новом году

Участники квартета «Невский джаз» — Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (рояль), Игорь Тимофеев (саксофон) и Алексей Шихов (барабаны) — признанные мастера петербургской джазовой сцены. Эти виртуозы импровизации знакомы друг с другом не один год, и слаженная игра для них настолько естественна, как дыхание.

Творчество и понимание

Музыканты понимают друг друга с полуслова. Им достаточно всего нескольких репетиций, чтобы блестяще исполнять разнообразные программы: от джазовых стандартов и блюза до босса-новы и лирических джазовых баллад. Также они охотно берутся за сложные инструментальные пьесы и всем известные композиции легендарных джазменов.

Звезда джазовой сцены

Вокальные партии исполняет Тоня Плетцер — одна из самых востребованных джазовых вокалисток города и лауреат международных конкурсов. Ее голос привносит особую атмосферу в каждое выступление.

Диалог инструментов

Рояль, контрабас, саксофон и ударные соперничают друг с другом, шутят, спорят или идут «нога в ногу» по вселенной свободной импровизации. Каждое новое выступление с «Невским джазом» напоминает о словах Сергея Довлатова: «Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок...»

Элегантная атмосфера

Большой зал Екатерининского собрания превращается в элегантное клубное пространство. Гости смогут приносить напитки и закуски, приобретенные в театральном буфете, и наслаждаться музыкой в уютной обстановке за столиками.