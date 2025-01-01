Меню
Джазовая симфония: Биг-бенд Г. Гараняна
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на незабываемый вечер джазовой музыки в исполнении легендарного биг-бенда под руководством Герга Гараняна. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и уникальной атмосферы джазового исполнения.

Что вас ждет?

Вы сможете наслаждаться разнообразной программой, включающей как классические джазовые композиции, так и оригинальные аранжировки от Гараняна. Музыканты биг-бенда известны своим виртуозным исполнением и высокой художественной отдачей.

Интересные факты

  • Герга Гаранян – яркая личность на джазовой сцене, участвовавший в создании многих культовых произведений.
  • Биг-бенд, с которым он работает, имеет в своем составе лучшие музыканты страны, каждый из которых обладает богатым сценическим опытом.
  • В репертуаре оркестра можно найти как известные мировые хиты, так и современные композиции, что делает концерты не просто музыкальным, но и культурным событием.

Почему стоит посетить?

Концерты биг-бенда – это великолепная возможность погрузиться в мир джаза, насладиться оригинальными аранжировками и увидеть живое исполнение в исполнении настоящих мастеров. Это событие станет идеальным вариантом для вечернего выхода с друзьями или романтического свидания.

Не упустите шанс стать частью музыкальной истории, пришедшей к нам из сердца джазовой культуры!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
19:00 от 500 ₽

Фотографии

