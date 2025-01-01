Джазовая пятница

Заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон), Оксана Невежина (вокал), Павел Корчагин (бас-гитара) и Константин Дусенко (клавишные) представят незабываемый вечер джаза. Зрителей ждёт волшебное музыкальное путешествие через жаркие босановы бразильца Антониу Жобима, эффектную лирику французов Мишеля Леграна и Жозефа Космы, а также популярные мелодии американских классиков – от Джорджа Гершвина до Эрола Гарнера.
Вечер будет насыщен разнообразными произведениями, среди которых:
Каждая из представленных композиций – это шедевр, который подарит зрителям настоящий джазовый праздник. Возможно, программа претерпит изменения, так что следите за обновлениями!