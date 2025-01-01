Джазовая пятница

Музыкальный вечер джаза с Алексеем Новиковым

Заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон), Оксана Невежина (вокал), Павел Корчагин (бас-гитара) и Константин Дусенко (клавишные) представят незабываемый вечер джаза. Зрителей ждёт волшебное музыкальное путешествие через жаркие босановы бразильца Антониу Жобима, эффектную лирику французов Мишеля Леграна и Жозефа Космы, а также популярные мелодии американских классиков – от Джорджа Гершвина до Эрола Гарнера.

Программа вечера

Вечер будет насыщен разнообразными произведениями, среди которых:

А. Жобим – «Как бесчувственно» (How Insensitive)

А. Жобим – «Волна» (Wave)

А. Жобим – «Девушка из Ипанемы» (The Girl from Ipanema)

Д. Гершвин – Колыбельная «Лето» (Summertime)

Д. Фарина – «Кто ты» (Cosa sei)

М. Альберт – «Чувства» (Feelings)

М. Легран – «Буду ждать тебя» (I Will Wait for You)

Э. Гарнер – «Туманный» (Misty)

Р. Паулс – «Долгая дорога в дюнах»

П. Хэм – «Без тебя» (Without You)

Д. Эллингтон – «Караван» (Caravan)

Ж. Косма – «Осенние листья» (Autumn Leaves)

Г. Миллер – «Серенада солнечной долины» (Moonlight Serenade)

О. Фаррес – «Не знаю ничего» (Quizas, Quizas, Quizas)

Каждая из представленных композиций – это шедевр, который подарит зрителям настоящий джазовый праздник. Возможно, программа претерпит изменения, так что следите за обновлениями!