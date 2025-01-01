Меню
Джазовая пятница
Киноафиша Джазовая пятница

Джазовая пятница

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Джазовая пятница в киноконцертном зале «Эльдар»

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза! В эту пятницу, в Киноконцертном зале «Эльдар» пройдет концерт, который подарит вам уникальную атмосферу и заряд положительных эмоций.

Что вас ждет?

На сцене выступят яркие представители джазовой музыки, которые порадуют зрителей как классическими композициями, так и современными интерпретациями. Вы сможете насладиться живым исполнением, погрузившись в чарующий мир джаза.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте зала или в кассе. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Интересные факты

  • Киноконцертный зал «Эльдар» — один из старейших залов Москвы, известный своим разнообразием культурных мероприятий.
  • Джазовая музыка имеет богатую историю и сочетает в себе элементы африканской, европейской и американской культур.
  • На концерте можно будет увидеть как известных музыкантов, так и новых талантов, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите шанс насладиться живым джазом в уютной обстановке! Ждем вас в пятницу!

