Джазовая пятница

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза! В эту пятницу, в Киноконцертном зале «Эльдар» пройдет концерт, который подарит вам уникальную атмосферу и заряд положительных эмоций.
На сцене выступят яркие представители джазовой музыки, которые порадуют зрителей как классическими композициями, так и современными интерпретациями. Вы сможете насладиться живым исполнением, погрузившись в чарующий мир джаза.
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте зала или в кассе. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!
Не упустите шанс насладиться живым джазом в уютной обстановке! Ждем вас в пятницу!