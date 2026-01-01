Джазовая лирика с Викторией Урусовой

«Джазовая лирика» – это музыкальная программа, посвященная любви и романтике. На концерте выступит вокалистка Виктория Урусова, известная своими интерпретациями классических джазовых стандартов и авторских композиций.

Вы услышите лучшие романтические произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Коул Портер и Джимми ван Хьюзен. Изюминкой вечера станут авторские мелодии Виктории, среди которых особое место займут трогательные баллады.

Лидер вечера: Виктория Урусова

Виктория Урусова – джазовая певица и лауреат конкурса «Осенний марафон». Она прекрасно известна зрителям благодаря своим выступлениям на проектах «Мелодии Голливуда и Бродвея» и «Бразильское настроение». Вечер будет наполнен не только качественной музыкой, но и умелыми импровизациями в технике скэт, характерными для ее стиля.

Создатели атмосферы

В составе ансамбля Виктории Урусовой:

Николай Сизов – фортепиано

Андрей Половко – тенор-саксофон

Олег Фомин – контрабас

Гарий Багдасарьян – ударные

Это уникальное событие будет интересно любителям джазовой музыки и всем, кто ценит талант Виктории Урусовой. Приходите насладиться атмосферой уюта и романтики!