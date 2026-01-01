Джазомания: концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра в Краснодаре

Джаз — это не просто музыка. Это целая вселенная импровизаций, неожиданных ритмов и глубоких эмоций. Легендарный джаз-бэнд Государственного эстрадно-симфонического оркестра приглашает вас насладиться этим удивительным жанром в живом исполнении.

В программе концерта прозвучат знаменитые мелодии: от классики с произведениями «K.K. Jazz» Казуми Тотаки до романтических вокальных номеров, таких как «Cry Me A River» и трогательной «But Not For Me». Не обойдут стороной и современные интерпретации: энергичный «Crunchy Frog» Гордона Гудвина и ритмичный «Spain» Чика Кориа добавят разнообразия в вечернюю программу.

На сцене выступят яркие вокалистки: заслуженная артистка Краснодарского края Ирина Бабичева, Аделаида Авакян, Мария Набокова, Наталья Пенжоян и Джульетта Тавризян. Концерт будет дирижировать Михаил Готлиб.

«Джазомания» — это не просто концерт, а возможность ощутить атмосферу свободы творчества. Приходите и откройте для себя мир музыки, который всегда свежий, необычный и вдохновляющий!