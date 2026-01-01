Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джазомания. Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра
Киноафиша Джазомания. Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра

Джазомания. Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазомания: концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра в Краснодаре

Джаз — это не просто музыка. Это целая вселенная импровизаций, неожиданных ритмов и глубоких эмоций. Легендарный джаз-бэнд Государственного эстрадно-симфонического оркестра приглашает вас насладиться этим удивительным жанром в живом исполнении.

В программе концерта прозвучат знаменитые мелодии: от классики с произведениями «K.K. Jazz» Казуми Тотаки до романтических вокальных номеров, таких как «Cry Me A River» и трогательной «But Not For Me». Не обойдут стороной и современные интерпретации: энергичный «Crunchy Frog» Гордона Гудвина и ритмичный «Spain» Чика Кориа добавят разнообразия в вечернюю программу.

На сцене выступят яркие вокалистки: заслуженная артистка Краснодарского края Ирина Бабичева, Аделаида Авакян, Мария Набокова, Наталья Пенжоян и Джульетта Тавризян. Концерт будет дирижировать Михаил Готлиб.

«Джазомания» — это не просто концерт, а возможность ощутить атмосферу свободы творчества. Приходите и откройте для себя мир музыки, который всегда свежий, необычный и вдохновляющий!

Купить билет на концерт Джазомания. Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
29 июня понедельник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽

В ближайшие дни

Посвящение маэстро 2026. Биг-бенд Георгия Гараняна
6+
Джаз

Посвящение маэстро 2026. Биг-бенд Георгия Гараняна

15 августа в 18:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
6+
Неоклассика

Гарри Поттер: Оркестр Sonorus

25 июня в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Пилот. 15 лет альбому «Осень»
18+
Рок

Пилот. 15 лет альбому «Осень»

29 ноября в 19:00 The Rock Bar
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше