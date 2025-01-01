Джазквартирник. Хиты мирового джаза

Вечер джаза: уникальная атмосфера и звёздные исполнители

Вечера «ДжазКвартирников» стали доброй традицией, собирая под одной крышей мастеров джазовой сцены, театра и кино. Это не просто концерты, а уникальный опыт живого общения, где звёздные гости делятся вдохновением и рождают новые творческие проекты и неожиданные коллаборации.

Под искромётные аккорды мирового джаза вы сможете погрузиться в пространство искусства, где каждая встреча становится событием. В этот вечер на сцену выйдут выдающиеся мастера:

Евгений Герчаков — народный артист России

Григорий Файн — джазовый пианист и композитор

Наталья Мордкович — заслуженная артистка

Дмитрий Файн

Ольга Герчакова

Мария Кохно

Вас ждёт программа «Хиты мирового джаза», наполненная яркими мелодиями и неподражаемым исполнением. Приходите насладиться атмосферой, где музыка объединяет сердца и открывает новые горизонты творчества.