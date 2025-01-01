Меню
Джазквартирник. Хиты мирового джаза
Билеты от 1000₽
Киноафиша Джазквартирник. Хиты мирового джаза

Джазквартирник. Хиты мирового джаза

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер джаза: уникальная атмосфера и звёздные исполнители

Вечера «ДжазКвартирников» стали доброй традицией, собирая под одной крышей мастеров джазовой сцены, театра и кино. Это не просто концерты, а уникальный опыт живого общения, где звёздные гости делятся вдохновением и рождают новые творческие проекты и неожиданные коллаборации.

Под искромётные аккорды мирового джаза вы сможете погрузиться в пространство искусства, где каждая встреча становится событием. В этот вечер на сцену выйдут выдающиеся мастера:

  • Евгений Герчаков — народный артист России
  • Григорий Файн — джазовый пианист и композитор
  • Наталья Мордкович — заслуженная артистка
  • Дмитрий Файн
  • Ольга Герчакова
  • Мария Кохно

Вас ждёт программа «Хиты мирового джаза», наполненная яркими мелодиями и неподражаемым исполнением. Приходите насладиться атмосферой, где музыка объединяет сердца и открывает новые горизонты творчества.

Купить билет на концерт Джазквартирник. Хиты мирового джаза

Помощь с билетами
Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

