Джазквартирник. Хиты мирового джаза

Вечера «ДжазКвартирников» стали доброй традицией, собирая под одной крышей мастеров джазовой сцены, театра и кино. Это не просто концерты, а уникальный опыт живого общения, где звёздные гости делятся вдохновением и рождают новые творческие проекты и неожиданные коллаборации.
Под искромётные аккорды мирового джаза вы сможете погрузиться в пространство искусства, где каждая встреча становится событием. В этот вечер на сцену выйдут выдающиеся мастера:
Вас ждёт программа «Хиты мирового джаза», наполненная яркими мелодиями и неподражаемым исполнением. Приходите насладиться атмосферой, где музыка объединяет сердца и открывает новые горизонты творчества.