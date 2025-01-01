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Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей
Билеты от 3900₽
Киноафиша Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей

Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей

12+
Возраст 12+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Джазовый вечер в Петровском Путевом Дворце

Добро пожаловать в великолепный Петровский Путевой Дворец, славящийся своими изысканными балами и роскошными музыкальными вечерами. 28 сентября жемчужина московской архитектуры распахнет свои двери для каждого из зрителей концертной компании «Феномен Культуры».

Под величественным куполом, в сиянии тысячи свечей для Вас прозвучат культовые джазовые композиции. Гармония фортепиано сольется с магическим тембром саксофона, а глубокий, проникновенный голос коснется струн Вашей души. Насладитесь каждым элементом вечера в уникальной атмосфере и неповторимой эстетике: угоститесь бокалом игристого, пройдитесь по старинным историческим залам и ощутите атмосферу праздника.

Создайте неповторимые воспоминания на самом чарующем концерте этой осени!

Программа

Самые блистательные и яркие, знаменитые и дорогие сердцу джазовые мелодии прозвучат под величественным куполом Петровского Путевого Дворца. В программе лучшие произведения из репертуара:

  • «Fly me to the moon»
  • «Feeling good»
  • «Summertime»
  • и многие другие.

Исполнители

Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. Музыкальную ткань создаст Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации.

Место проведения

Величественный и роскошный Петровский Путевой дворец был построен по указу Екатерины Великой в 1879 году. Автором проекта стал русский архитектор Матвей Казаков. Дворец служил местом отдыха Императорских особ и придворных служащих во время поездок из Петербурга в Москву. В старинных залах, украшенных золотом и кружевом лепнины, проходили торжественные приемы, балы и светские вечера. Сегодня здесь проходят самые атмосферные концерты в сиянии тысячи свечей, каждая деталь которых является настоящим Феноменом Культуры.

Экскурсия по дворцу

Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия. У вас будет возможность пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Путевого Дворца.

Дресс-код

Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он характеризуется элегантным стилем, подразумевающим рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Если вы предпочитаете более строгие линии, дресс-код «cocktail» соответствует и им. Обратите внимание, что в случае несоответствия дресс-коду организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения концерта — от 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
17:00 от 3900 ₽ 20:00 от 3900 ₽

Фотографии

Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей

В ближайшие дни

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18+
Юмор
Ночной стендап
1 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Женский на Патриках
18+
Юмор
Женский на Патриках
31 июля в 21:00 Stand Up Патрики
от 950 ₽
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Джаз
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