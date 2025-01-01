Джаз во дворце: Магия музыки в сиянии тысячи свечей

Джазовый вечер в Петровском Путевом Дворце

Добро пожаловать в великолепный Петровский Путевой Дворец, славящийся своими изысканными балами и роскошными музыкальными вечерами. 28 сентября жемчужина московской архитектуры распахнет свои двери для каждого из зрителей концертной компании «Феномен Культуры».

Под величественным куполом, в сиянии тысячи свечей для Вас прозвучат культовые джазовые композиции. Гармония фортепиано сольется с магическим тембром саксофона, а глубокий, проникновенный голос коснется струн Вашей души. Насладитесь каждым элементом вечера в уникальной атмосфере и неповторимой эстетике: угоститесь бокалом игристого, пройдитесь по старинным историческим залам и ощутите атмосферу праздника.

Создайте неповторимые воспоминания на самом чарующем концерте этой осени!

Программа

Самые блистательные и яркие, знаменитые и дорогие сердцу джазовые мелодии прозвучат под величественным куполом Петровского Путевого Дворца. В программе лучшие произведения из репертуара:

«Fly me to the moon»

«Feeling good»

«Summertime»

и многие другие.

Исполнители

Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. Музыкальную ткань создаст Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации.

Место проведения

Величественный и роскошный Петровский Путевой дворец был построен по указу Екатерины Великой в 1879 году. Автором проекта стал русский архитектор Матвей Казаков. Дворец служил местом отдыха Императорских особ и придворных служащих во время поездок из Петербурга в Москву. В старинных залах, украшенных золотом и кружевом лепнины, проходили торжественные приемы, балы и светские вечера. Сегодня здесь проходят самые атмосферные концерты в сиянии тысячи свечей, каждая деталь которых является настоящим Феноменом Культуры.

Экскурсия по дворцу

Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия. У вас будет возможность пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Путевого Дворца.

Дресс-код

Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он характеризуется элегантным стилем, подразумевающим рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Если вы предпочитаете более строгие линии, дресс-код «cocktail» соответствует и им. Обратите внимание, что в случае несоответствия дресс-коду организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения концерта — от 12 лет.