Джаз в вино! Квартет Владимира Лещинского
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Джазовая ночь в уютной атмосфере

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный известным и незаслуженно забытым джазовым стандартам. Этот спектакль сочетает в себе волшебную атмосферу, феерический видеоряд и изысканную кухню, что сделает каждую минуту вашего пребывания особенной.

Выступления мастеров джаза

На сцене выступят лучшие джазовые музыканты:

  • Евгений Голованов — саксофон
  • Евгений Серебренников — рояль
  • Евгений Суворов — ударные
  • Владимир Лещинский — бас

Дополнительные удовольствия

Кроме захватывающей музыки, в этот вечер у вас будет возможность насладиться удвоением вина. Это прекрасный повод порадовать себя и своих близких в приятной компании под звучание джаза.

Приходите и окунитесь в мир живой музыки, который придаст вашему вечеру особое очарование!

В других городах

Новосибирск, 10 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 450 ₽

