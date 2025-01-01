Джаз в вино! Квартет Владимира Лещинского

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный известным и незаслуженно забытым джазовым стандартам. Этот спектакль сочетает в себе волшебную атмосферу, феерический видеоряд и изысканную кухню, что сделает каждую минуту вашего пребывания особенной.
На сцене выступят лучшие джазовые музыканты:
Кроме захватывающей музыки, в этот вечер у вас будет возможность насладиться удвоением вина. Это прекрасный повод порадовать себя и своих близких в приятной компании под звучание джаза.
Приходите и окунитесь в мир живой музыки, который придаст вашему вечеру особое очарование!