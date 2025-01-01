Меню
Джаз в свете Свечей
Киноафиша Джаз в свете Свечей

Джаз в свете Свечей

6+
Возраст 6+

О концерте

Джаз в свете свечей: волшебный концерт от компании «Вселенная классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Джаз в свете свечей», где магия света и музыки создадут неповторимую атмосферу уюта и изысканности.

Атмосфера уюта и вдохновения

Мягкое свечение множества свечей погрузит вас в теплое и мерцающее пространство, где каждое музыкальное произведение будет звучать с особой глубиной и чувственностью. Нежные переливы саксофона, бархатные аккорды рояля и ритмичные переборы контрабаса перенесут вас в мир загадок и мечтаний.

Путешествие в сердце джаза

Каждая мелодия на концерте — это отдельная история, окутывающая зрителей нежностью и вдохновением. Этот концерт оставит у вас незабываемые эмоции и подарит ощущение волшебства момента.

Не упустите шанс

Билеты доступны для каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным мероприятием и погрузиться в мир джаза, наполненный теплом и атмосферой уюта!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 1099 ₽
9 января пятница
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
1 февраля воскресенье
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽

