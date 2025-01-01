Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз в сиянии Свечей
Киноафиша Джаз в сиянии Свечей

Джаз в сиянии Свечей

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебный концерт «Джаз в сиянии свечей»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас насладиться уникальным концертом «Джаз в сиянии свечей». Это событие обещает стать погружением в атмосферу уюта и изысканности, где каждая деталь создает незабываемое настроение.

Атмосфера уюта и глубокие мелодии

Мягкий свет множества свечей заполнит зал, создавая теплое и мерцающее пространство. Здесь каждый звук джаза обретает особую глубину и чувственность. Нежные переливы саксофона, бархатные аккорды рояля и ритм контрабаса околдуют вас, унося в мир полной загадок и мечтаний.

Путешествие в сердце джаза

Это концерт — настоящая музыкальная одиссея, где каждая мелодия рассказывает свою историю. Он окутывает зрителей нежностью и вдохновением, оставляя в памяти незабываемые эмоции и ощущение магии момента.

Важно знать

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения, так что следите за анонсами!

Купить билет на концерт Джаз в сиянии Свечей

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
15:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
19 марта в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
18+
Юмор
Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
20 декабря в 19:00 Homie Lounge
от 700 ₽
Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
22 декабря в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше