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Джаз в саду
Киноафиша Джаз в саду

Джаз в саду

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О концерте

Концерты в Саду мечтаталей: встречаем лето с музыкой в Нижнем Новгороде

Сад мечтаталей в Нижнем Новгороде снова распахивает свои двери для любителей живой музыки. На протяжении июля и одного августа пройдут концерты, которые порадуют зрителей разнообразными музыкальными формами.

Первый концерт с Альбертом Родиным

Открывает программу саксофонист и бас-гитарист Альберт Родин, который уже более 20 лет выступает на нижегородской сцене. Его международный опыт обширен: он сотрудничал с известными музыкантами, такими как Григорий Файн, Роберт Анчиполовский и Дмитрий Бриль.

Альберт был частью различных музыкальных проектов, включая «Alex band +» и биг-бенд под управлением М. Петропавловского. Также он принимал участие в работе таких известных групп, как «7000$», «Uma2rman», «Пикник» и «The Diamonds».

Лидер коллектива «UpTown»

В качестве лидера музыкального коллектива «UpTown», Альберт выступает не только на саксофоне, но и на бас-гитаре. Он активно работает как музыкант и аранжировщик, сотрудничая с авторами-исполнителями, такими как Радостин и М. Калгин.

Городские мероприятия

Кроме того, Альберт — постоянный участник городских мероприятий, таких как «Столица закатов», «Соло на закате» и «Осень в Швейцарии».

Практическая информация

Время начала концертов — 18:30. Место проведения — Сад мечтаталей. Вход возможен только по регистрации, всего будет доступно 500 мест.

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Август
15 августа суббота
18:30
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17

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