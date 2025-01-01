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Джаз в прозе
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Спектакль Джаз в прозе

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт Сергея Янковского «Джаз в прозе»

«Джаз в прозе» — это уникальное сочетание петербургского юмора и московского джаза. В этом спектакле вас ждут импровизация, чечетка и немного хулиганства, а также неожиданные смыслы и глубокое погружение в мир человеческих эмоций.

Эмоциональный спектр

Автор и актер спектакля Сергей Янковский мастерски проведет вас через весь спектр эмоций — от гомерического смеха до глубоких слез. Лучшие джазовые исполнители создадут уникальную атмосферу драйва и ритма, которая позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи.

Театр миниатюр

В «Джазе в прозе» вы увидите театральные миниатюры — жанр, который когда-то был на пике популярности и который исполняли такие мэтры, как Аркадий Райкин, Роман Карцев и Андрей Миронов. Эти миниатюры отличаются авторским текстом, юмором, эмоциональной наполненностью и глубокими смыслами.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. «Джаз в прозе» — это не просто спектакль, это погружение в мир музыки и театра, где каждый номер подарит вам новые эмоции и незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
19:30 от 5000 ₽

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