Спектакль Джаз в прозе

Спектакль-концерт Сергея Янковского «Джаз в прозе»

«Джаз в прозе» — это уникальное сочетание петербургского юмора и московского джаза. В этом спектакле вас ждут импровизация, чечетка и немного хулиганства, а также неожиданные смыслы и глубокое погружение в мир человеческих эмоций.

Эмоциональный спектр

Автор и актер спектакля Сергей Янковский мастерски проведет вас через весь спектр эмоций — от гомерического смеха до глубоких слез. Лучшие джазовые исполнители создадут уникальную атмосферу драйва и ритма, которая позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи.

Театр миниатюр

В «Джазе в прозе» вы увидите театральные миниатюры — жанр, который когда-то был на пике популярности и который исполняли такие мэтры, как Аркадий Райкин, Роман Карцев и Андрей Миронов. Эти миниатюры отличаются авторским текстом, юмором, эмоциональной наполненностью и глубокими смыслами.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. «Джаз в прозе» — это не просто спектакль, это погружение в мир музыки и театра, где каждый номер подарит вам новые эмоции и незабываемые впечатления.